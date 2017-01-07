Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Irak'Ä±n Musul kentinde uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
Musul OperasyonlarÄ± Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan elimize geÃ§en bilgilere gÃ¶re, Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesinde DEAÅž ile irtibatÄ± olmayan ve sivillerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 araÃ§ koalisyona ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Hamdani, iÃ§inde sivillerin bulunduÄŸu araÃ§lar yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Musul'un gÃ¼neydoÄŸusundaki Ä°bn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan 3 fÃ¼zeyle vurulduÄŸuna deÄŸinen Hamdani, "aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 12 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi.
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden sÃ¶z konusu iddiaya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi, 17 Ekim'de Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
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Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rma giriÅŸimlerinde BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefikleriyle beÅŸ sene birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ankara, artÄ±k barÄ±ÅŸa yÃ¶nelik BatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n imkansÄ±z deÄŸilse bile muhtemel olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor
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Musul'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak." dedi.
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