18:59, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti



Foto: ArÅŸiv

Musul'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n Musul kentinde uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 27 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. KOALÄ°SYON UÃ‡AKLARI VURDU Musul OperasyonlarÄ± Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan elimize geÃ§en bilgilere gÃ¶re, Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesinde DEAÅž ile irtibatÄ± olmayan ve sivillerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 araÃ§ koalisyona ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Hamdani, iÃ§inde sivillerin bulunduÄŸu araÃ§lar yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Musul'un gÃ¼neydoÄŸusundaki Ä°bn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan 3 fÃ¼zeyle vurulduÄŸuna deÄŸinen Hamdani, "aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 12 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi. Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden sÃ¶z konusu iddiaya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi, 17 Ekim'de Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Â

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