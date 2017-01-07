19:04, 07 Ocak 2017 Cumartesi

'TÃ¼rkiye ve Irak DEAÅž'a karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde hareket edecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye-Irak 3. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi KonseyiÂ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak bildiri yayÄ±nlandÄ±.

Bildiride, "Ä°ki taraf, topraklarÄ±nda herhangi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bulundurmayacaklarÄ±nÄ± ve iki Ã¼lkenin milli gÃ¼venliÄŸini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasÄ±na izin vermeyeceklerini vurguladÄ±. Ä°ki taraf, uluslararasÄ± koalisyonun DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde hareket edeceklerini belirtti" denildi.

Ortak bildiride ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:Â

"Ä°ki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde Ã§Ä±karlarÄ± ve sÄ±namalarÄ± belirleyerek, bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸin ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak, ayrÄ±ca mezhebi ve etnik kutuplaÅŸma dahil bÃ¶lgenin gÃ¼venlik ve istikrarÄ±nÄ± tehdit eden tÃ¼m faktÃ¶rleri bertaraf etmek Ã¼zerinde mutabÄ±k kaldÄ±."Â