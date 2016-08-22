19:11, 07 Ocak 2017 Cumartesi

CeylanpÄ±nar'da iki canlÄ± bomba yakalandÄ±



Foto: ArÅŸiv

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en 2'si canlÄ± bomba olmak Ã¼zere toplam 5 PKK'lÄ± jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de Â PKK/PYD kontrolÃ¼ndeki Rasulayn kasabasÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 PKK mensubunun, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, CeylanpÄ±nar Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir grup PKK'lÄ±, PKK/PYD kontrolÃ¼ndeki Suriye'nin Haseki iline baÄŸlÄ± Rasulayn kasabasÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§eceÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Ã¶nlem alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, CÄ±rcÄ±p Deresi mevkisinde sÄ±nÄ±rdan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerden 2'sinin, PKK/PYD'nin Rasulayn'daki kamplarÄ±nda canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'de eylem yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Â

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