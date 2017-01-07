19:19, 07 Ocak 2017 Cumartesi

El Bab'da DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey 3 emiri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu DEAÅž mensubu 37 kiÅŸinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Â

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