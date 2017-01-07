19:33, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Bursa-Ä°zmir karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dÃ¼n geceden itibaren ulaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Bursa-Ä°zmir karayolu, 45. kilometrede 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n kaymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafiÄŸe kapandÄ±.

UlaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometredeki Karacaoba mevkisinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n kaymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik durdu.

Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne giden araÃ§lar karayolunda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸturdu. Mahsur kalan araÃ§lardaki vatandaÅŸlara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÄ±zÄ±lay ve Karacabey KaymakamlÄ±ÄŸÄ± yiyecek paketi gÃ¶nderdi.

Kar ve tipinin yanÄ± sÄ±ra araÃ§ kuyruklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden kurtarma ekipleri, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

SÃœRÃœCÃœLERE ATV Ä°LE KUMANYA DAÄžITILIYOR

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bursa-Ä°zmir karayolunda, ulaÅŸÄ±mÄ±n durmasÄ± ve uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸmasÄ± Ã¼zerine, yolda kalanlara AKUT, AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, ATV ile kumanya daÄŸÄ±tÄ±yor.

TÃ¼m arama kurtarma ekiplerinin seferber olduÄŸu karayolunda kayan tÄ±rÄ±n yoldan Ã§ekilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–te yandan Bursa Valisi Ä°zzettin KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n talimatÄ±yla AFAD bÃ¼nyesinde bir kriz merkezi oluÅŸturuldu. Merkezde, ihtiyaÃ§lar doÄŸrultusunda yolda kalanlara yardÄ±mlar koordine ediliyor.

SAATLERDÄ°R BEKLÄ°YORLAR

Yolda mahsur kalan tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Riyat Kahraman, Ankara'dan geldiÄŸini belirterek, saatlerden beri beklediÄŸini sÃ¶yledi.

Kahraman, "Kazayla ilgili bilgim yok ama saat 10.00'dan beri yol kapalÄ±. Tam biraz ilerledik derken geri Ã§evirdiler ben de bir daha kuyruÄŸa girdim." dedi.

ÅžofÃ¶r Nihat Ã–zbek de 3-4 saattir yolda beklediÄŸini belirterek, "BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, belki de sabahtan beri buradadÄ±r. Ben Bursa'da mal boÅŸalttÄ±m. Åžimdi BalÄ±kesir'e gidiyordum ama oraya yetiÅŸemem. ArtÄ±k yarÄ±na kaldÄ±." diye konuÅŸtu.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Halil Ã‡ivicioÄŸlu da dÃ¼n akÅŸam Bursa'ya geldiÄŸini, gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yollarÄ±n kapalÄ± olduÄŸunu duyduÄŸunu aktardÄ±.

Ä°KÄ° KARAYOLU Â ARAÃ‡ GEÃ‡Ä°ÅžÄ°NE KAPATILDI

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Bursa-BandÄ±rma-Ã‡anakkale ve Ã‡anakkale-Ä°zmir karayolunda da sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Bursa ve Ä°zmir istikametine gidiÅŸine izin verilmiyor.

Bursa-BandÄ±rma-Ã‡anakkale ve Ã‡anakkale-Ä°zmir karayolunda, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor.

Bunun Ã¼zerine trafik ekipleri, bu yollarÄ± araÃ§ geÃ§iÅŸine kapattÄ±. AraÃ§lar, yoldan Ã§evrilerek, ÅŸehir merkezine yÃ¶nlendiriliyor.

KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Karacabey Belediyesine baÄŸlÄ± ekipler, yollarda tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z olarak devam ediyor.

Ã–te yandan Karacabey OtobÃ¼s Terminali'nden de otobÃ¼slerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiyor.

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