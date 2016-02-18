GÃ¼ncelleme: 19:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul Valisi Åžahin'den sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ±





Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ±da bulundu. Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Åžahin, "An itibariyle Ä°stanbul'da kÃ¶prÃ¼ler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiÄŸe aÃ§Ä±k. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin kural ve ikazlara uymalarÄ±nÄ± rica ediyorum" dedi. Bu arada Vali Åžahin'e sosyal medya Ã¼zerinden 'kar tatili' sorusu yaÄŸdÄ±. Veli ve Ã¶ÄŸrencilerin, 'pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n tatil olup olmayacaÄŸÄ±' yÃ¶nÃ¼nde Ã§ok sayÄ±da tweetine Vali Vasip Åžahin cevap vermedi.

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