GÃ¼ncelleme: 00:55, 08 Ocak 2017 Pazar

Meslek seÃ§erken ellerinize dikkat edin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi (CBÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi SaÄŸlÄ±k AraÅŸtÄ±rma Merkezi bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren Psikometrik ve Psikomotor Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme Merkezi, ManisalÄ±lar'a yetenekleri ve dikkatleri hakkÄ±nda bilgi veriyor. Merkezin sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu merkezde muhakeme, sÃ¼rekli dikkat ve algÄ±lama, seÃ§ici dikkat ve algÄ±lama hÄ±zÄ±, el koordinasyon testi, el yetenek ve titreme testi, tepki hÄ±zlarÄ± gibi psikoteknik, dikkat ve konsantrasyon, tepki, akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶rsel-hareket koordinasyon gibi psikomotor testler uyguladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarda saÄŸ ve sol elini kullananlar arasÄ±nda Ã¶nemli farklÄ±lÄ±klara rastladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Prof. Dr. Kutlu, bu farkÄ±n meslek seÃ§iminde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.

EL YAZISI BEYÄ°NDEKÄ° FARKLILIKLARI GÃ–STERÄ°YOR

Beynin saÄŸ ve sol kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n farklÄ± iÅŸlevlerinin olduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. Necip Kutlu, el yazÄ±sÄ±nÄ±n beyindeki farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti. Kutlu, "Sol kÄ±sÄ±mla konuÅŸuruz, iÅŸitiriz. SaÄŸ kÄ±sÄ±mda ise uzaysal ve geometrik zeka, duygular, zevkler, titizlik, iÃ§edoÄŸuÅŸ gibi Ã¶zellikler geliÅŸkindir. Ä°ki kÄ±smÄ±n harmanlanmasÄ± ise bizim davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturur. Bunun en bÃ¼yÃ¼k belirtisi ise yazÄ± yazma yeteneÄŸimizdir. Beyinde bÃ¼yÃ¼k bir alan kaplamÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸ kÄ±smÄ± iyi geliÅŸmiÅŸ insanlar sol eli ile yazarlar. Sol kÄ±smÄ± geliÅŸmiÅŸ kiÅŸiler insanlar ise saÄŸ eli yazar" dedi.

SAÄž VE SOL ELÄ°NÄ° KULLANAN KÄ°ÅžÄ°LERÄ°N BAÅžARILI OLABÄ°LECEÄžÄ° MESLEKLER

Prof. Dr. Kutlu, saÄŸ ve sol elini kullanan kiÅŸilerin baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸi mesleklerle ilgili bilgi verdi. SaÄŸ elini kullananlarÄ±n sosyal ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸmiÅŸ olduÄŸunu kaydeden Kutlu, iletiÅŸim alanÄ±nda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Kutlu, "SaÄŸ elini kullananlarÄ±n konuÅŸma yeteneÄŸi de Ã§ok geliÅŸmiÅŸtir. Sosyaldir, iletiÅŸimi iyidir, insan iliÅŸkileri mÃ¼kemmeldir. Ä°yi bir Ã¶ÄŸretmen olurlar.

Solaklar iyi konuÅŸamazlar. Hitap yeteneÄŸi Ã§ok geliÅŸmiÅŸ deÄŸildir. Sol elini kullananlar ise genelde iyi bir mÃ¼hendis, mimar, makine mÃ¼hendisi, gelecek iÃ§in iyi bir tasarÄ±mcÄ± olabilirler. Ama tabiki bunlarÄ±n hepsi artÄ± eÄŸitimle birlikte olur. KiÅŸide bu yetenekler vardÄ±r ancak eÄŸitimle birlikte daha da geliÅŸir. Solaklar daha depresif, kÃ¶tÃ¼mserdir ve bireysel hareket ederler. SolaklarÄ±n dÃ¼nya bakÄ±ÅŸÄ± daha farklÄ±dÄ±r. SayÄ±sal beynin saÄŸ kÄ±smÄ±nÄ±n yeteneÄŸidir, bir baÅŸka ifade ile mÃ¼hendis kafasÄ±dÄ±r. Muhakeme yapar, plan proje Ã§izer, Ã§izgileri hatlarÄ± iyidir. Bir Ã§ocuÄŸun Ã§izgisi iyiyse iyi eÄŸitim verirseniz mÃ¼hendis mimar olabilir. Ama eÄŸitim vermezseniz yine Ã§izer ama kare Ã§izer, dikdÃ¶rtgen Ã§izer. EÄŸitim verirseniz yollarÄ± Ã§izen mÃ¼hendis olur" diye konuÅŸtu.

Ä°KÄ° ELÄ°NÄ° KULLANANLAR BÄ°RÃ‡OK ALANDA YETENEKLÄ°

Merkezde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarda psikologlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Prof. Dr. Kutlu, bazÄ± Ã¶zelliklerin ise bilimsel izahÄ±nÄ±n henÃ¼z yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kutlu, "Solaklar genelde birinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklar olur. Ancak bunun bilimsel bir izahÄ± henÃ¼z yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci Ã§ocuk olduÄŸunu sÃ¶yleyenlerin Ã§oÄŸunda daha Ã¶ncesinde bir dÃ¼ÅŸÃ¼k vakasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Ä°ki elini birlikte kullananlarÄ±n ise birÃ§ok yeteneÄŸinin geliÅŸmiÅŸ olduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. Kutlu, "Bunlar deha olurlar. Bu adamlar her ÅŸeyi yapabilirler. Ama beyinde alan Ã§ok daralÄ±r. EÄŸer iki tarafta Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa birÃ§ok alanda bilgi sahibi olabilir ama hiÃ§birine tam olarak derinleÅŸemezler. Ä°yi bir eÄŸitim ve yÃ¶nlendirmeyle Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± kiÅŸiler olabilirler" diye konuÅŸtu.

75 YAÅž ÃœZERÄ°NDE HÄ°Ã‡BÄ°R SOLAÄžA RASTLAMADI

YaptÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rmadan da bahseden Prof.Dr. Necip Kutlu, saÄŸ ve sol elini kullanan kiÅŸilerin yaÅŸam sÃ¼resi ile ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°lk olarak 3 bin kiÅŸi, ardÄ±ndan da 5 bin kiÅŸi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini, ancak yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada 75 yaÅŸ Ã¼zerinde hiÃ§bir solaÄŸa rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Prof. Dr. Kutlu, TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ilinde bu araÅŸtÄ±rmayÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayÄ±p, "75 yaÅŸ Ã¼zerinde hiÃ§bir solaÄŸa rastlamadÄ±k. Erken Ã¶lÃ¼yorlar. Toplumda sol elini kullananlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 4 civarÄ±nda. Az olmasÄ± etkili. AyrÄ±ca solaklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi biraz daha zayÄ±f. Toplum saÄŸ Ã¼zerine kurulmuÅŸ. Solak bir cerrahÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n onun bÃ¼tÃ¼n aletleri kendine hastÄ±r. Caddelerdeki yaÅŸam tarzÄ± hep saÄŸlaklarÄ±n Ã¼zerine kurulmuÅŸtur. Merdiven tutacaklarÄ± bile saÄŸ kÄ±sÄ±mdadÄ±r. Ä°lk 3 bin kiÅŸi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k daha sonra 5 bin kiÅŸiyi araÅŸtÄ±rdÄ±k. Åžimdi de 10 bin kiÅŸide araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.