ABD'ye gÃ¶nderilen GÃ¼len dosyalarÄ± mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimlerine raÄŸmen ABD, Fetullah GÃ¼len'in iadesi ve geÃ§ici tutuklama talebine iliÅŸkin adÄ±m atmadÄ±.
GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± ve 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili geÃ§ici tutuklama talebinin, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilgili mahkemelere henÃ¼z iletilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
BakanlÄ±k yetkilileri, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen iade ve geÃ§ici tutuklama taleplerine iliÅŸkin kararlarÄ±n yerel mahkemelerce verileceÄŸine, dosyalarÄ±n sÃ¶z konusu mahkemelere henÃ¼z gÃ¶nderilmediÄŸine dikkati Ã§ekti.
15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesiyle ilgili sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 19 Temmuz 2016'da ABDâ€™ye GÃ¼len hakkÄ±nda 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± gÃ¶ndermiÅŸti. 10 EylÃ¼l 2016'da ise FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ nedeniyle geÃ§ici tutuklama talebi de ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmiÅŸti.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 22-23 AÄŸustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiÅŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri iade dosyasÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± ve mevcut delilleri heyete anlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Daha sonra Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABDâ€™ye gitmiÅŸ, BozdaÄŸ, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Loretta Lynch ile Washingtonâ€™da bir araya gelmiÅŸti.
BozdaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, GÃ¼len'in darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n emrini verdiÄŸini belirtmiÅŸ, iade ve geÃ§ici tutuklama talepleri konusunda TÃ¼rkiye'nin hassasiyetini dile getirmiÅŸti.
Â
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen iade dosyalarÄ± ve geÃ§ici tutuklama talebinin henÃ¼z mahkemelere gÃ¶nderilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi
Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobÃ¼sÃ¼ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en 2'si canlÄ± bomba olmak Ã¼zere toplam 5 PKK'lÄ± jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±
TÃ¼rkiye-Irak 3. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan ortak bildiride, iki tarafÄ±n uluslararasÄ± koalisyonun DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde hareket edeceÄŸi bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±brÄ±s'la ilgili mÃ¼zakere sÃ¼reci hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunulan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye'deki son geliÅŸmelere de deÄŸinildi
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Polis Okulu'nda FETÃ– mensubu polis adaylarÄ±na "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen 4'Ã¼ polis 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PeÅŸmerge ve Irak merkezi gÃ¼Ã§leri ile Sincar'Ä±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Bizim iÃ§in terÃ¶r nereden gelirse gelsin aynÄ±dÄ±r" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 metreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taÅŸÄ±maya devam edecek. MetrobÃ¼s hattÄ±na ek seferler konulurken, Marmaray ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.
Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis Fethi Sekin iÃ§in memleketi ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilÃ§esinde Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± EroÄŸlu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye El Bab'ta gÃ¶revli Samsunlu bir asker, terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullandÄ±klarÄ± bombalar Ã¼zerine Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazarak selam gÃ¶nderdi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±
BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ile Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž , bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Cuma Ali AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±