20:01, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ABD'ye gÃ¶nderilen GÃ¼len dosyalarÄ± mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimlerine raÄŸmen ABD, Fetullah GÃ¼len'in iadesi ve geÃ§ici tutuklama talebine iliÅŸkin adÄ±m atmadÄ±.

GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± ve 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili geÃ§ici tutuklama talebinin, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilgili mahkemelere henÃ¼z iletilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BakanlÄ±k yetkilileri, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen iade ve geÃ§ici tutuklama taleplerine iliÅŸkin kararlarÄ±n yerel mahkemelerce verileceÄŸine, dosyalarÄ±n sÃ¶z konusu mahkemelere henÃ¼z gÃ¶nderilmediÄŸine dikkati Ã§ekti.

ABDÂ Ä°LE Ä°ADE TRAFÄ°ÄžÄ°

15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesiyle ilgili sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 19 Temmuz 2016'da ABDâ€™ye GÃ¼len hakkÄ±nda 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± gÃ¶ndermiÅŸti. 10 EylÃ¼l 2016'da ise FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ nedeniyle geÃ§ici tutuklama talebi de ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmiÅŸti.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 22-23 AÄŸustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiÅŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri iade dosyasÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± ve mevcut delilleri heyete anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha sonra Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABDâ€™ye gitmiÅŸ, BozdaÄŸ, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Loretta Lynch ile Washingtonâ€™da bir araya gelmiÅŸti.

BozdaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, GÃ¼len'in darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n emrini verdiÄŸini belirtmiÅŸ, iade ve geÃ§ici tutuklama talepleri konusunda TÃ¼rkiye'nin hassasiyetini dile getirmiÅŸti.

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