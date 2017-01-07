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20:39, 07 Ocak 2017 Cumartesi
Avrupa
20:08, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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MÃ¼slÃ¼manlara hakaret eden FinlandiyalÄ± vekile para cezasÄ±
MÃ¼slÃ¼manlara hakaret eden FinlandiyalÄ± vekile para cezasÄ±

Finlandiya'da gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen PS Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geÃ§en yÄ±l Fransa'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± MÃ¼slÃ¼manlara sosyal medyada hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Finlandiya'da gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen GerÃ§ek Finliler Partisi (PS) Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geÃ§en yÄ±l Fransa'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± MÃ¼slÃ¼manlara sosyal medyada hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle bin 160 avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Finlandiya resmi haber ajansÄ± STT''nin haberine gÃ¶re, Jyveskyle kentindeki bÃ¶lge mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, Hakkarainen'e verilen 20 gÃ¼nlÃ¼k hapis, bin 160 avro para cezasÄ±na Ã§evrildi.

Hakkarainen, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Fransa'da meydana gelen ve 86 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an kamyon saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan, "BÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar terÃ¶rist deÄŸil, ancak tÃ¼m terÃ¶ristler MÃ¼slÃ¼manlar. MÃ¼slÃ¼manlar Finlandiya'dan dÄ±ÅŸarÄ±.'' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.Ãœlkedeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k parti olan PS, aynÄ± zamanda Finlandiya merkez saÄŸ koalisyonun ortaÄŸÄ± olarak dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elinde bulunduruyor. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± PS, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile biliniyor.



Ä°lgili Konular GerÃ§ek Finliler Partisi Teuvo Hakkarainen Finlandiya
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