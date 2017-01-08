CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'yÄ±lÄ±n ÅŸahsiyeti' seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi
Katar merkezli uluslararasÄ± televizyon kanalÄ± El-Cezire'nin dÃ¼zenlediÄŸi ankette, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" seÃ§ildi.
El-Cezire kanalÄ±nda MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci Mahmut Murat'Ä±n sunduÄŸu "Haberlerin YarÄ±ÅŸÄ±" adlÄ± programda, yaklaÅŸÄ±k 130 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anket sonucu CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" seÃ§ildi.
SÃ¶z konusu program, her hafta izleyicilerinden "haftanÄ±n kiÅŸisi" ve "haftanÄ±n en Ã¶nemli olayÄ±nÄ±" seÃ§mesini talep ediyor ancak yeni yÄ±l nedeniyle bu kez izleyicilerin "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti"ni belirlemeleri istendi.
El-Cezire, Ã¼Ã§ etaplÄ± anketin ilk aÅŸamasÄ±nda kullanÄ±cÄ±larÄ±n kanalÄ±n resmi Facebook sayfasÄ±ndan "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" oylamasÄ± iÃ§in adaylarÄ±nÄ± sunmalarÄ±nÄ± talep etti. Anketin ikinci aÅŸamasÄ±nda resmi Facebook ve internet sitesinde 10 ismin oylamaya sunulduÄŸunu aÃ§Ä±klandÄ±.
Son olarak da ikinci aÅŸamada en Ã§ok oyu alan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriyeli Ã§ocuklar adÄ±na Ãœmran bebek, Tunuslu uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed ez-Zevari ve Fas BaÅŸbakanÄ± Abdulilah Benkiran olmak Ã¼zere 4 isim arasÄ±nda oylama yapÄ±ldÄ±. Ankette yÄ±lÄ±n ÅŸahsiyeti olarak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan seÃ§ildi.
SonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda El-Cezire, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lÄ±nmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶sterdiÄŸi kararlÄ± duruÅŸu anlatan program yayÄ±nlandÄ±. ProgramÄ±n iÃ§eriÄŸinde ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±ndan kesitlere yer verildi.
Ankette CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oylarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± alÄ±rken Suriyeli Ãœmran bebek yÃ¼zde 34, Tunuslu uÃ§ak mÃ¼hendisi Zevari yÃ¼zde 17 ve Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran ise yÃ¼zde 9 oy aldÄ±.
El-Cezire Televizyon KanalÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ankette, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" seÃ§ildi.
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