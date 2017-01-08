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04:22, 08 Ocak 2017 Pazar
DÃ¼nya
GÃ¼ncelleme: 04:16, 08 Ocak 2017 Pazar

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Irak gÃ¼Ã§leri 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Irak gÃ¼Ã§leri 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde bulunan 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi

Irak Ordusuna baÄŸlÄ± Dokuzuncu BÃ¶lÃ¼kte gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Musab el-Ahmedi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi, Dokuzuncu BÃ¶lÃ¼k ve Federal Polis GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ortak operasyonlarÄ± sonucuÂ Musul'un gÃ¼neydoÄŸusundaki 108 bÃ¶lgesi, El-Mezari, El-Etbai el-Ula ve El-Etbai es-Saniye mahallelerinde kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Irak gÃ¼Ã§lerinin ilerleme kaydettiÄŸini, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin ise kayÄ±klarla Dicle Nehri'nin batÄ±sÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ahmedi, Musul'daki DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de bulunan Irak gÃ¼Ã§lerinin Ed-Dubbat Mahallesi'nde kontrolÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Ani MÃ¼dahale BirliÄŸi"nde gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Kemal er-Ravi, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerden sorumlu Ahmed el-Mehacir'in aracÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda Mehacir ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Ã–te yandan Musul'u kurtama operasyonlarÄ±nÄ±n kuzey bÃ¶lgesi komutanÄ± Ali Fureyci, DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n araÃ§larla Telkeyf'e sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve emniyet gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu noktalara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.

Fureyci, Irak gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 15 terÃ¶risti etkisiz hale getirdiÄŸini ve 3 aracÄ± imha ettiÄŸini bildirdi.



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