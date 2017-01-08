Irak gÃ¼Ã§leri 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi
Irak Ordusuna baÄŸlÄ± Dokuzuncu BÃ¶lÃ¼kte gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Musab el-Ahmedi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi, Dokuzuncu BÃ¶lÃ¼k ve Federal Polis GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ortak operasyonlarÄ± sonucuÂ Musul'un gÃ¼neydoÄŸusundaki 108 bÃ¶lgesi, El-Mezari, El-Etbai el-Ula ve El-Etbai es-Saniye mahallelerinde kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Irak gÃ¼Ã§lerinin ilerleme kaydettiÄŸini, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin ise kayÄ±klarla Dicle Nehri'nin batÄ±sÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ahmedi, Musul'daki DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de bulunan Irak gÃ¼Ã§lerinin Ed-Dubbat Mahallesi'nde kontrolÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Ani MÃ¼dahale BirliÄŸi"nde gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Kemal er-Ravi, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerden sorumlu Ahmed el-Mehacir'in aracÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda Mehacir ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Ã–te yandan Musul'u kurtama operasyonlarÄ±nÄ±n kuzey bÃ¶lgesi komutanÄ± Ali Fureyci, DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n araÃ§larla Telkeyf'e sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve emniyet gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu noktalara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.
Fureyci, Irak gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 15 terÃ¶risti etkisiz hale getirdiÄŸini ve 3 aracÄ± imha ettiÄŸini bildirdi.
Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde bulunan 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
El-Cezire Televizyon KanalÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ankette, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" seÃ§ildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, CumhuriyetÃ§ilerin daha iyi bir saÄŸlÄ±k sistemi planlamalarÄ± halinde kendi adÄ±yla anÄ±lan saÄŸlÄ±k reformunun iptalini destekleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rma giriÅŸimlerinde BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefikleriyle beÅŸ sene birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ankara, artÄ±k barÄ±ÅŸa yÃ¶nelik BatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n imkansÄ±z deÄŸilse bile muhtemel olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor
Finlandiya'da gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen PS Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geÃ§en yÄ±l Fransa'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± MÃ¼slÃ¼manlara sosyal medyada hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Musul'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak." dedi.
Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan EylÃ¼l 2016'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 Filistinlinin cenazesi BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki El-Halil kentinde topraÄŸa verildi
Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin doÄŸusunda yer alan stratejik Ã¶neme sahip Selam Hastanesi'ni DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yemen'in Ebyen vilayetindeki gÃ¼venlik noktasÄ±na dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 asker Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±
Rusyaâ€™da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocakâ€™Ä± 7'sine baÄŸlayan gecenin meteorolojik verilere gÃ¶re sadece bu kÄ±ÅŸÄ±n deÄŸil, son 120 yÄ±lda kaydedilen en soÄŸuk gecesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 yolcu yaralandÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suriye'de Esad rejimi ve destekÃ§ileri, 2016'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde en Ã§ok okullarÄ± hedef aldÄ±
Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± ve cinayet oranlarÄ± arttÄ±.