09:06, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°DO'dan sefer iptali





Ä°DO hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleriÂ (Ä°DO), hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle bazÄ±Â seferleriniÂ iptalÂ etti. Ä°DO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 16.00 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ seferi gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek. Ã–te yandan 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ deniz otobÃ¼sÃ¼ seferi de yapÄ±lamadÄ±. Ä°DO'nun tÃ¼m iÃ§ hat deniz otobÃ¼sÃ¼ ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-TopÃ§ular araba vapuru seferleri ise sorunsuz ÅŸekilde yapÄ±lmaya devam ediyor.

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