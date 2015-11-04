Volkswagen, Ã‡in'deki 49 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Volkswagen'in, Ã‡in'deki 49 bin 480 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresi, araÃ§larÄ±n Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ±n hÄ±z kontrol sistemi ve fren donanÄ±mÄ±ndaki kusurdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Geri Ã§aÄŸÄ±rma iÅŸleminin Temmuz 2012 ile AÄŸustos 2015 arasÄ±nda Ã¼retilen Beetles ve Volkswagen China tarafÄ±ndan Temmuz 2012 ve Temmuz 2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ithal edilen Golf modellerini kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, arÄ±zalÄ± parÃ§alarÄ±n Ã¼cretsiz onarÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â
BMW deÂ geÃ§en ay Ã‡inâ€™deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Irak ile yeniden dostluk iliÅŸkisi kurmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar DerneÄŸi, Parisâ€™te polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerinde bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.
Portekiz'de diktatÃ¶rlÃ¼k dÃ¶nemi sonrasÄ±nÄ±n Ã¶nemli aktÃ¶rlerinden eski cumhurbaÅŸkanÄ± Soares Ã¶ldÃ¼
Volkswagen Ã‡in'deki 49 bin 480 aracÄ±nÄ±, hÄ±z kontrol sistemi ve fren donanÄ±mÄ±ndaki kusur sebebiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde bulunan 4 mahallede kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
El-Cezire Televizyon KanalÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ankette, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸahsiyeti" seÃ§ildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, CumhuriyetÃ§ilerin daha iyi bir saÄŸlÄ±k sistemi planlamalarÄ± halinde kendi adÄ±yla anÄ±lan saÄŸlÄ±k reformunun iptalini destekleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rma giriÅŸimlerinde BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefikleriyle beÅŸ sene birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ankara, artÄ±k barÄ±ÅŸa yÃ¶nelik BatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n imkansÄ±z deÄŸilse bile muhtemel olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor
Finlandiya'da gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen PS Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geÃ§en yÄ±l Fransa'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± MÃ¼slÃ¼manlara sosyal medyada hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Musul'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 27 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak." dedi.
Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan EylÃ¼l 2016'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 Filistinlinin cenazesi BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki El-Halil kentinde topraÄŸa verildi
Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin doÄŸusunda yer alan stratejik Ã¶neme sahip Selam Hastanesi'ni DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yemen'in Ebyen vilayetindeki gÃ¼venlik noktasÄ±na dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 asker Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±