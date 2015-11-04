09:12, 08 Ocak 2017 Pazar

Volkswagen, Ã‡in'deki 49 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸdÄ±





Volkswagen Ã‡in'deki 49 bin 480 aracÄ±nÄ±, hÄ±z kontrol sistemi ve fren donanÄ±mÄ±ndaki kusur sebebiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Volkswagen'in, Ã‡in'deki 49 bin 480 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresi, araÃ§larÄ±n Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ±n hÄ±z kontrol sistemi ve fren donanÄ±mÄ±ndaki kusurdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Geri Ã§aÄŸÄ±rma iÅŸleminin Temmuz 2012 ile AÄŸustos 2015 arasÄ±nda Ã¼retilen Beetles ve Volkswagen China tarafÄ±ndan Temmuz 2012 ve Temmuz 2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ithal edilen Golf modellerini kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, arÄ±zalÄ± parÃ§alarÄ±n Ã¼cretsiz onarÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â BMW deÂ geÃ§en ay Ã‡inâ€™deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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