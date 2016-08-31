09:26, 08 Ocak 2017 Pazar

Ermenistan'dan yine ateÅŸkes ihlali





Ermenistan, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde yeniden ateÅŸkes ihlali yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermeni gÃ¼Ã§lerinin sÄ±nÄ±r hattÄ± bÃ¶lgesinde ateÅŸkesi son 24 saatte 39 kez ihlal ettiÄŸini duyurdu. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ermeni askerlerinin ateÅŸkesi makineli tÃ¼fekler kullanarak ihlal ettiÄŸi belirtildi. Ermenistan tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda bulunan Terter ÅŸehrinin yÃ¼ksekliklerinden, Azerbaycan mevzilerine yoÄŸun bir ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ermenistan tarafÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerde ateÅŸkes ihlalini sÄ±klÄ±kla ihlal ettiÄŸi vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca bir gÃ¼n Ã¶nce de Ermenistan tarafÄ±nÄ±n gÃ¼n boyunca 44 kez ateÅŸkes ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

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