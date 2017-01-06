09:34, 08 Ocak 2017 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkmen siyasetÃ§ilerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â TÃ¼rkmen siyasetÃ§ileri kabulÃ¼nde,Â Irak'Ä±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶nemde en baÅŸtaÂ TÃ¼rkmenlerin sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini, mezhep ve bÃ¶lge ayÄ±rt etmeksizin bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkmenlerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Irak 3. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã§erÃ§evesinde, BaÄŸdat'taki BaÅŸbakanlÄ±k Misafirhanesinde TÃ¼rkmen siyasetÃ§ileri kabul etti.

Kabulde, Irak TÃ¼rkmen coÄŸrafyasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge ve kesimlerini temsil eden TÃ¼rkmen siyasetÃ§ilere hitap eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, Telafer'den Mendeli'ye bÃ¼tÃ¼n Irak TÃ¼rkmenlerini kucakladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkmenlerin, dost ve kardeÅŸ Irak'Ä±n ayrÄ±lmaz ve asli bir parÃ§asÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rkmenler hem Ã¶z kardeÅŸimiz, hem de Irak'la aramÄ±zdaki kardeÅŸlik baÄŸÄ±dÄ±r." dedi.

Irak'Ä±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± Ã§ekenlerin baÅŸÄ±nda TÃ¼rkmenlerin geldiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, mezhep ve bÃ¶lge ayÄ±rt etmeksizin bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkmenlerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtuklarÄ±nÄ±, aralarÄ±nda TÃ¼rkmenlerin de bulunduÄŸu 300 bin IraklÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'de aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak iÃ§inde yerlerinden olanlar iÃ§in kamplar inÅŸa ettiklerini, sayÄ±sÄ±z yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdiklerini, bundan sonra da baÅŸta Irak TÃ¼rkmenleri olmak Ã¼zere, bÃ¼tÃ¼n IraklÄ±lara yardÄ±m etmeye devam edeceklerini vurguladÄ±.

TÃ¼rkmenler arasÄ±ndaki birliÄŸin muhafaza edilmesine en Ã§ok bu dÃ¶nemde ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkmenlerin kendi aralarÄ±nda ve TÃ¼rkiye ile kavga Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmayacaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu belirtti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadelesine, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸe saygÄ± Ã§erÃ§evesinde katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, "DEAÅž belasÄ±"ndan kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra TÃ¼rkmen beldeleri dahil olmak Ã¼zere, zarara uÄŸrayan Irak yerleÅŸim birimlerinin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceklerini kaydetti.

ToplantÄ±da sÃ¶z alan TÃ¼rkmen siyasetÃ§iler, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak'Ä± ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkmen siyasetÃ§iler kabulde, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ifadelerine tamamen katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkmenler ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki sarsÄ±lmaz baÄŸÄ±n, Irak-TÃ¼rkiye iliÅŸkileri iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸer olduÄŸunu bildirdi.