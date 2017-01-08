09:44, 08 Ocak 2017 Pazar

Eski Portekiz CumhurbaÅŸkanÄ± Soares Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÂ PortekizÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mario Soares, 92 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Lizbon'daki Cruz Roja Hastanesi'nde 13 AralÄ±k tarihinden itibaren yoÄŸun bakÄ±mda bulunan Soares'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyuran Portekiz hÃ¼kÃ¼meti, 9 Ocak pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¼lkede 3 gÃ¼nlÃ¼k resmi yas ilan edilmesi kararÄ± aldÄ±.

Portekiz'in son 40 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinin en Ã¶nemli siyasetÃ§isi olan ve Ã¼lkesinde "demokrasinin babasÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan Soares, diktatÃ¶rlÃ¼k dÃ¶neminin (1926-1974) ardÄ±ndan demokrasiye geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin en etkin siyasi aktÃ¶rlerinden biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Portekiz'de diktatÃ¶rlÃ¼k dÃ¶neminin ardÄ±ndan kabul edilen anayasa sonrasÄ±nda seÃ§ilen ilk baÅŸbakan olan, Portekiz Sosyalist Partisi'nin (PS) kurucusu Mario Soares, 1976-1978 ve 1983-1985 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±.

1986-1996 yÄ±llarÄ±nda iki dÃ¶nem Portekiz CumhurbaÅŸkanÄ± olan Soares, 81 yaÅŸÄ±ndayken 3. kez CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine aday olarak dikkati Ã§ekmiÅŸti. Soares, 2006'da yapÄ±lan ve Anibal Cavaco Silva'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerden sadece yÃ¼zde 14 oranÄ±nda oy alabilmiÅŸti.

1999 ve 2004 yÄ±llarÄ±nda Avrupa Parlamenteri olan sosyalist gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Soares, Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in de aday olmuÅŸ ancak 1999'da yapÄ±lan seÃ§imi muhafazakar FransÄ±z siyasetÃ§i Nicole Fontaine kazanmÄ±ÅŸtÄ±.