09:59, 08 Ocak 2017 Pazar

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼





FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 32 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 330 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat devam ediyor. HarekatÄ±n 138. gÃ¼nÃ¼nde muhalif unsurlarÄ±nÂ El Bab'Ä± kontrol altÄ±na almaya yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi harekat yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle devam etti. DEAÅž'a aitÂ 292 hedefÂ FÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼, havan, Ã§ok namlulu roketatarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, aralarÄ±nda savunma mevzileri, komuta kontrol tesislerinin de bulunduÄŸu bazÄ± binalar kullanÄ±lmaz hale getirildi. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklarca El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Harekat sonucuÂ 35Â hedefin yanÄ± sÄ±ra DEAÅž'a aitÂ 2 top ve 1 tankÂ imha edildi. GÃ¼n iÃ§indeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda DEAÅž Ã¼yesiÂ 32 kiÅŸi etkisiz hale getirildi, tuzaklananÂ 23 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±Â imha edildi. BÃ¶ylece harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen patlayÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± 2 bin 817 oldu.

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