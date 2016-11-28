10:07, 08 Ocak 2017 Pazar

EskiÅŸehir'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÅŸehir'de FETÃ–/PDY'nin iÅŸadamlarÄ± Ã¶rgÃ¼tlenmesineÂ iliÅŸkin kabul edilen iddianamede,Â 10'u tutuklu 12 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ Ã¶zel okul, yurt ve dershane gibi eÄŸitim kurumlarÄ±ndan el edilen kaynaÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hasan KaragÃ¶z tarafÄ±ndan "Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan tutuklu A.K. (52), A.Ã‡. (47), A.D. (48), H.A. (46), H.K. (34), M.C. (37), M.S. (39), M.E.Y. (35), M.K. (53), S.T. (55), tutuksuz M.G.Ã‡. (58) ve R.Ã‡. (49) hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±.

EskiÅŸehir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentte faaliyet gÃ¶steren Ã¶zel okul, yurt ve dershane gibi eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n ortaÄŸÄ± ve yÃ¶neticileri ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± saptananlarÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramalarda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e ait kitaplar, CD'ler ile bir dolarlÄ±k banknot ve Ã§eÅŸitli dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.

TanÄ±k ifadelerinin de bulunduÄŸu iddianamede, Ã¼lke genelinde FETÃ–'ye ait ÅŸirketlere art arda kayyum atanmaya baÅŸlayÄ±nca EskiÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n, eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±na gÃ¼vendikleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k ortak yaptÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ± da elden Ã§Ä±karÄ±p aynÄ± yerde kiracÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.Â

SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ele baÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in, 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ± sonrasÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na "baÄŸÄ±ÅŸ" ve "himmet" adÄ± altÄ±nda toplanan paralarÄ±n "kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmadan" yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸinin saptandÄ±ÄŸÄ± da vurgulanan iddianamede, tanÄ±klar bu yÃ¶nde beyanda bulundu.

Kimlik bilgilerinin gizlenmesine iliÅŸkin tanÄ±k koruma tedbiri uygulanarak ifadesi alÄ±nan A.G, okul, dershane, yurt ve ÅŸirketlerin gerÃ§ek sahibinin FETÃ–/PDY olduÄŸunu ve gÃ¼vendikleri kiÅŸiler Ã¼zerine kayÄ±t edildiÄŸini beyan etti.

Etkin piÅŸmanlÄ±ktan faydalanmak istediÄŸini beyan edip, bu kapsamda yeniden ifade veren tutuklu sanÄ±klardan birinin, "EskiÅŸehir'de cemaatin okul ve dershanelerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu Tolerans A.Åž, Zafer A.Åž. ve Zirve A.Åž gerÃ§ekten cemaatin topladÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸ ve himmetlerle kurulmuÅŸ ÅŸirketlerdir. Ancak kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼nen ortaklarÄ± ise bu yapÄ±nÄ±n gÃ¼vendiÄŸi kiÅŸilerdir. Yani gerÃ§ekten bunlarÄ±n hiÃ§birisi bu ÅŸirketlerin, bu okullarÄ±n sahipleri deÄŸillerdir." ifadesi de iddianamede yer aldÄ±.