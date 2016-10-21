10:16, 08 Ocak 2017 Pazar

BaÄŸdat'taki saldÄ±rÄ±da 12 Ã¶lÃ¼





Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.

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