DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:31, 08 Ocak 2017 Pazar
Genel
10:25, 08 Ocak 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± transit gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± transit gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â ve tipi yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla transitgemiÂ geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±lanÂ Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile tipi nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± Ã¼zerine transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±lan boÄŸazda kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± ortadan kalktÄ±.

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kuzey ve gÃ¼ney yÃ¶ndeki gemileri telsizle uyarÄ±p, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n yeniden gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



Ä°lgili Konular Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Genel Haberleri
Ä°BB kar iÃ§in 7 bin personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±
Ä°BB kar iÃ§in 7 bin personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Ä°BB ekipleri kar sebebiyle 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle Ã¼Ã§ vardiya halinde gÃ¶rev yaptÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ikinci tur baÅŸlÄ±yor
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ikinci tur baÅŸlÄ±yor

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini oluÅŸturan ikinci maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
2016'da satÄ±lan her 4 otomobilden 3'Ã¼ ithal
2016'da satÄ±lan her 4 otomobilden 3'Ã¼ ithal

TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l satÄ±lan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracÄ±n 672 bin 856'sÄ±nÄ± ithal, 310 bin 864'Ã¼nÃ¼ yerli Ã¼retimler oluÅŸturdu
ElektriÄŸin yarÄ±sÄ± yerli kaynaklardan
ElektriÄŸin yarÄ±sÄ± yerli kaynaklardan

Ãœretilen elektrikte doÄŸalgazÄ±n payÄ± yÃ¼zde 33, ithal kÃ¶mÃ¼rÃ¼n payÄ± ise yÃ¼zde 17,3 oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÄŸdat sonrasÄ± geÃ§tiÄŸi Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani ile gÃ¶rÅŸtÃ¼
THY'nin tÃ¼m iÃ§ hat seferleri iptal
THY'nin tÃ¼m iÃ§ hat seferleri iptal

THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi
Meteoroloji'den Ã¼Ã§ il iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ã¼Ã§ il iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

Meteorolojiden, ï»¿Malatya, AdÄ±yaman ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§eleri iÃ§in yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Antalya iÃ§in buzlanma, don ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± transit gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± transit gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±
EskiÅŸehir'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi
EskiÅŸehir'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi

EskiÅŸehir'de okul, yurt ve dershane gibi eÄŸitim kurumlarÄ±ndan elde edilen kaynaÄŸÄ± FETÃ–'ye aktardÄ±klarÄ± ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10'u tutuklu 12 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkmen siyasetÃ§ilerle buluÅŸtu
YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkmen siyasetÃ§ilerle buluÅŸtu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'Ä±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶nemde en baÅŸta TÃ¼rkmenlerin sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini, ayÄ±rt etmeksizin bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkmenlerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti
Ä°DO'dan sefer iptali
Ä°DO'dan sefer iptali

Ä°DO hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti
ABD'ye gÃ¶nderilen GÃ¼len dosyalarÄ± mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ
ABD'ye gÃ¶nderilen GÃ¼len dosyalarÄ± mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen iade dosyalarÄ± ve geÃ§ici tutuklama talebinin henÃ¼z mahkemelere gÃ¶nderilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Valisi Åžahin'den sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ±
Ä°stanbul Valisi Åžahin'den sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi
Bursa-Ä°zmir karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Bursa-Ä°zmir karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobÃ¼sÃ¼ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
El Bab'da DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey 3 emiri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
El Bab'da DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey 3 emiri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

Haberler

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda deniz 10 metre Ã§ekildi
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda deniz 10 metre Ã§ekildi

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gemi kazasÄ±
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gemi kazasÄ±

ABD savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda
ABD savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gemi kazasÄ±
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gemi kazasÄ±

Ã‡anakkale'de deniz suyu 15 metre Ã§ekildi
Ã‡anakkale'de deniz suyu 15 metre Ã§ekildi

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapandÄ±
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapandÄ±

Rus askeri gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
Rus askeri gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda savaÅŸ gemisi hareketliliÄŸi
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda savaÅŸ gemisi hareketliliÄŸi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 