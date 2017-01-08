10:25, 08 Ocak 2017 Pazar

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± transit gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±





Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â ve tipi yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla transitgemiÂ geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±lanÂ Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile tipi nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± Ã¼zerine transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±lan boÄŸazda kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± ortadan kalktÄ±. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kuzey ve gÃ¼ney yÃ¶ndeki gemileri telsizle uyarÄ±p, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n yeniden gemi geÃ§iÅŸlerine aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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