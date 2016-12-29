10:41, 08 Ocak 2017 Pazar

Meteoroloji'den Ã¼Ã§ il iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, havanÄ±n yarÄ±n sabah saatlerine kadar ElazÄ±ÄŸ'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, Ã¶ÄŸleden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, AdÄ±yaman, Tunceli ve Malatya'da aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, BingÃ¶l'de Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Malatya, AdÄ±yaman ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§elerinde yoÄŸun olacak.

SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸin beklenmediÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neydoÄŸudan aralÄ±klarla kuvvetli esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

RÃ¼zgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± yetkililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekiyor.

ANTALYA Ä°Ã‡Ä°N FIRTINA VE BUZ UYARISI

Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hava parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, sahil kesimleri saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iÃ§ kesimler ise yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, sahilde 1 ila 4 derece, iÃ§ kesimlerde 5 ila 7 derece azalacaÄŸÄ±, rÃ¼zgarÄ±n Antalya'nÄ±n doÄŸu ilÃ§elerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden orta kuvvette, Ä°bradÄ±, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ civarlarÄ±nda kuvvetli, yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.Â

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Alanya'da zaman zaman kuvvetli, Ä°bradÄ±, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ civarlarÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ±, kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle tipi bekleniyor.

RÃ¼zgarÄ±n, akÅŸam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iÃ§ kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â