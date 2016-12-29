Meteoroloji'den Ã¼Ã§ il iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, havanÄ±n yarÄ±n sabah saatlerine kadar ElazÄ±ÄŸ'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, Ã¶ÄŸleden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, AdÄ±yaman, Tunceli ve Malatya'da aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, BingÃ¶l'de Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Malatya, AdÄ±yaman ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§elerinde yoÄŸun olacak.
SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸin beklenmediÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neydoÄŸudan aralÄ±klarla kuvvetli esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
RÃ¼zgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± yetkililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekiyor.
Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hava parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, sahil kesimleri saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iÃ§ kesimler ise yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, sahilde 1 ila 4 derece, iÃ§ kesimlerde 5 ila 7 derece azalacaÄŸÄ±, rÃ¼zgarÄ±n Antalya'nÄ±n doÄŸu ilÃ§elerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden orta kuvvette, Ä°bradÄ±, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ civarlarÄ±nda kuvvetli, yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.Â
YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Alanya'da zaman zaman kuvvetli, Ä°bradÄ±, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ civarlarÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ±, kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle tipi bekleniyor.
RÃ¼zgarÄ±n, akÅŸam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iÃ§ kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Ä°BB ekipleri kar sebebiyle 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle Ã¼Ã§ vardiya halinde gÃ¶rev yaptÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini oluÅŸturan ikinci maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l satÄ±lan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracÄ±n 672 bin 856'sÄ±nÄ± ithal, 310 bin 864'Ã¼nÃ¼ yerli Ã¼retimler oluÅŸturdu
Ãœretilen elektrikte doÄŸalgazÄ±n payÄ± yÃ¼zde 33, ithal kÃ¶mÃ¼rÃ¼n payÄ± ise yÃ¼zde 17,3 oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÄŸdat sonrasÄ± geÃ§tiÄŸi Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani ile gÃ¶rÅŸtÃ¼
THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi
Meteorolojiden, ï»¿Malatya, AdÄ±yaman ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§eleri iÃ§in yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Antalya iÃ§in buzlanma, don ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±
EskiÅŸehir'de okul, yurt ve dershane gibi eÄŸitim kurumlarÄ±ndan elde edilen kaynaÄŸÄ± FETÃ–'ye aktardÄ±klarÄ± ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10'u tutuklu 12 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'Ä±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶nemde en baÅŸta TÃ¼rkmenlerin sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini, ayÄ±rt etmeksizin bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkmenlerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen iade dosyalarÄ± ve geÃ§ici tutuklama talebinin henÃ¼z mahkemelere gÃ¶nderilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi
Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobÃ¼sÃ¼ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi