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10:48, 08 Ocak 2017 Pazar

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THY'nin tÃ¼m iÃ§ hat seferleri iptal
THY'nin tÃ¼m iÃ§ hat seferleri iptal

THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi.



Ä°lgili Konular THY sefer iptalleri
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