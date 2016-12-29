10:48, 08 Ocak 2017 Pazar

THY'nin tÃ¼m iÃ§ hat seferleri iptal





THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi.

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