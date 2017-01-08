10:55, 08 Ocak 2017 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÄŸdat sonrasÄ± geÃ§tiÄŸi Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani ile gÃ¶rÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakanlÄ±k Konukevi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± makam aracÄ±ndan iniÅŸinde karÅŸÄ±ladÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki mevkidaÅŸ,Â heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸkanlÄ±k edecek.

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