BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakanlÄ±k Konukevi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± makam aracÄ±ndan iniÅŸinde karÅŸÄ±ladÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki mevkidaÅŸ,Â heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸkanlÄ±k edecek.
Ä°BB ekipleri kar sebebiyle 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle Ã¼Ã§ vardiya halinde gÃ¶rev yaptÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini oluÅŸturan ikinci maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l satÄ±lan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracÄ±n 672 bin 856'sÄ±nÄ± ithal, 310 bin 864'Ã¼nÃ¼ yerli Ã¼retimler oluÅŸturdu
Ãœretilen elektrikte doÄŸalgazÄ±n payÄ± yÃ¼zde 33, ithal kÃ¶mÃ¼rÃ¼n payÄ± ise yÃ¼zde 17,3 oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÄŸdat sonrasÄ± geÃ§tiÄŸi Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani ile gÃ¶rÅŸtÃ¼
THY'nin AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan bugÃ¼n saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iÃ§ hat seferlerinin tamamÄ± iptal edildi
Meteorolojiden, ï»¿Malatya, AdÄ±yaman ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§eleri iÃ§in yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Antalya iÃ§in buzlanma, don ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan gemi trafiÄŸine yeniden aÃ§Ä±ldÄ±
EskiÅŸehir'de okul, yurt ve dershane gibi eÄŸitim kurumlarÄ±ndan elde edilen kaynaÄŸÄ± FETÃ–'ye aktardÄ±klarÄ± ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10'u tutuklu 12 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'Ä±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor dÃ¶nemde en baÅŸta TÃ¼rkmenlerin sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini, ayÄ±rt etmeksizin bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkmenlerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen iade dosyalarÄ± ve geÃ§ici tutuklama talebinin henÃ¼z mahkemelere gÃ¶nderilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi
Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobÃ¼sÃ¼ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi