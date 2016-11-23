Paris'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara polis ÅŸiddeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±nÄ±rÂ TanÄ±mayanÂ Doktorlar DerneÄŸince, Parisâ€™te polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerinde bulunduÄŸu ifade edilerek, yetkililerin bunun durdurulmasÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± istendi.Â
Dernekten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sert kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na dikkat Ã§ekilerek, polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kabul edilemez uygulamalarda bulunduÄŸu ve bu kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
"Yetkililere, polisin Parisâ€™te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerini durdurmasÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§adÄ±rlarÄ±na, korunaklarÄ±na, battaniyelerine ve kartonlarÄ±na el koymasÄ±na, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanmasÄ±na tepki gÃ¶sterildi.
Dernek Ã¼yelerinin, son olarak donma tehlikesi geÃ§iren 8 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yardÄ±m ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara gerekli barÄ±naklarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yetkililerin seferber olmasÄ± istendi.Â
Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Irak ile yeniden dostluk iliÅŸkisi kurmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar DerneÄŸi, Parisâ€™te polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerinde bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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