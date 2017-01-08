11:16, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°ran, TÃ¼rkiye-Irak yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, "TÃ¼rkiye- Irak arasÄ±nda gerilimin dÃ¼ÅŸmesi ve dostluk iliÅŸkilerinin yeniden kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" dedi.

DEAÅžâ€™Ä± anlatan bir kitabÄ±n tanÄ±tÄ±m tÃ¶reninde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Irakâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret ve Ankara-BaÄŸdat hattÄ±nda yaÅŸanan yakÄ±nlaÅŸmayÄ± deÄŸerlendirdi.

Velayeti, "TÃ¼rkiye- Irak arasÄ±nda gerilimin dÃ¼ÅŸmesi ve dostluk iliÅŸkilerinin yeniden kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. BÃ¶lge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaÃ§Ä±nÄ±p bÃ¶lgesel iÅŸbirliÄŸinden geÃ§er" diye konuÅŸtu.Â

'SIFIR SORUN POLÄ°TÄ°KASINA GERÄ° DÃ–NMESÄ°NÄ° TEMENNÄ° EDERÄ°Z'Â

Velayeti, "TÃ¼rk hÃ¼kumetinin Irakâ€™la iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri kurup, bu Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermesine yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m, olumlu bir adÄ±mdÄ±r. Bu dostluk iliÅŸkisinin TÃ¼rkiye ve Suriye arasÄ±nda da kurulmasÄ±nÄ± umut ederiz. TÃ¼rkiye ve Suriye arsÄ±nda var olan gerilim ne TÃ¼rkiyeâ€™nin yararÄ±na ve ne de Suriyeâ€™nin yararÄ±nadÄ±r. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin TÃ¼rkiyeâ€™nin komÅŸularÄ±yla benimsediÄŸi 'sÄ±fÄ±r sorun' dÃ¶nemine geri dÃ¶nmesini temenni ederiz" dedi.