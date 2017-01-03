11:28, 08 Ocak 2017 Pazar

ElektriÄŸin yarÄ±sÄ± yerli kaynaklardan

TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¼retilen 269,8 milyar kilovatsaat elektriÄŸin 131,8 milyar kilovatsaati yerli ve yenilenebilir enerjiden saÄŸlanÄ±rken, bu kaynaklarÄ±n toplam iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 44,3'ten yÃ¼zde 48,9'a yÃ¼kseldi.

Enerji PiyasalarÄ± Ä°ÅŸletme AÅž'nin (EPÄ°AÅž) kesinleÅŸmemiÅŸ verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l 269 milyar 808 milyon 342 bin 45 kilovatsaat elektrik Ã¼retildi.

SÃ¶z konusu Ã¼retimin 89 milyar 140 milyon 442 bin kilovatsaati doÄŸalgazdan karÅŸÄ±lanÄ±rken, 46 milyar 768 milyon 927 bin kilovatsaati ise ithal kÃ¶mÃ¼rden saÄŸlandÄ±.

BÃ¶ylece, Ã¼retilen elektrikte doÄŸalgazÄ±n payÄ± yÃ¼zde 33, ithal kÃ¶mÃ¼rÃ¼n payÄ± ise yÃ¼zde 17,3 oldu.

YERLÄ° KAYNAKLARIN PAYI

GeÃ§en yÄ±lki elektrik Ã¼retimine toplamda 66 milyar 930 milyon kilovatsaatlik katkÄ±sÄ± olan akarsu ve barajlÄ± santrallerin payÄ± yÃ¼zde 24,8 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

Sisteme 37 milyar 882 milyon 584 bin kilovatsaatlik elektrik Ã¼reten linyit kaynaklarÄ±nÄ±n payÄ± ise yÃ¼zde 14 oldu. AynÄ± zamanda, rÃ¼zgar enerjisi santrallerinden 15 milyar 419 milyon 756 bin kilovatsaat elektrik Ã¼retildi. BÃ¶ylece, geÃ§en yÄ±lÄ±n elektrik Ã¼retiminde rÃ¼zgarÄ±n katkÄ±sÄ± yÃ¼zde 5,7 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Jeotermal, biyokÃ¼tle, gÃ¼neÅŸ, fuel oil, asfaltit kÃ¶mÃ¼r ve taÅŸ kÃ¶mÃ¼rÃ¼nden saÄŸlanan Ã¼retim 12 milyar kilovatsaat, toplam Ã¼retim iÃ§indeki payÄ± ise yÃ¼zde 4,4 oldu.

Toplam Ã¼retimde 2015 sonunda yÃ¼zde 44,3 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklarÄ±n payÄ± geÃ§en yÄ±l bÃ¶ylece yÃ¼zde 48,9 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸerek, elektriÄŸin neredeyse yarÄ±sÄ± sÃ¶z konusu kaynaklardan karÅŸÄ±landÄ±.

Ãœretimin geri kalan yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 1'i ise sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz ve nafta kaynaklarÄ±ndan saÄŸlandÄ±.

YENÄ° Ä°HALELER

TÃ¼rkiye, son dÃ¶nemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n elektrik Ã¼retimindeki payÄ±nÄ± artÄ±rarak hem cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaltmayÄ± hem de istihdamÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor. Bu kapsamda, yerli kÃ¶mÃ¼r ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n Ã¼retimdeki payÄ± da giderek artÄ±yor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da elektrik Ã¼retiminde hem yerli kÃ¶mÃ¼rÃ¼n hem de yenilenebilir kaynaklarÄ±n payÄ±nÄ±n giderek artacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda, 2017'nin ilk aylarÄ±nda Ã‡ayÄ±rhan B sahasÄ± ve Ã‡ayÄ±rhan B termik santrali ile gÃ¼neÅŸ enerjisinde KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± (YEKA) ihaleleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Kaynak: AA