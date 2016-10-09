2016'da satÄ±lan her 4 otomobilden 3'Ã¼ ithal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye pazarÄ±nda 2016'da satÄ±lan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracÄ±n yÃ¼zde 68,40'Ä± (672 bin 856) ithal, yÃ¼zde 31,60'Ä± (310 bin 864) ise yerli Ã¼retimle karÅŸÄ±lanÄ±rken, otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nda ise ithaller yerlileri Ã¼Ã§e katladÄ±.
GeÃ§en sene otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nda ithal oranÄ± yÃ¼zde 74,65'i bulurken, hafif ticari araÃ§larda yerli Ã¼retim ithalleri solladÄ±. Firma bazÄ±nda, otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam satÄ±ÅŸlarÄ±nda Volkswagen, otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nda Renault, hafif ticari araÃ§ta ise Ford, liderlik koltuÄŸunu kaptÄ±rmadÄ±.
Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi (ODD) verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam pazarÄ±, 2016 ocak-aralÄ±k dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± sÃ¼recine gÃ¶re yÃ¼zde 1,62 bÃ¼yÃ¼yerek 983 bin 720 oldu.
GeÃ§en sene satÄ±lan araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 68,40'Ä±nÄ± (672 bin 856) ithal, yÃ¼zde 31,60'Ä±nÄ± (310 bin 864) yerli Ã¼retimler oluÅŸturdu. Firma bazÄ±nda toplamda, Volkswagen 134 bin 535 adetle birinci, Renault 121 bin 707 ile ikinci, Ford ise 109 bin 604 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.
Ocak-aralÄ±k dÃ¶neminde, 756 bin 938 otomobil satÄ±lÄ±rken, bunlarÄ±n 565 bin 45'ini ithal, 191 bin 893'Ã¼nÃ¼ ise yerli araÃ§lar oluÅŸturdu. Ä°thal otomobillerin satÄ±ÅŸÄ±, yÃ¼zde 74,65'lik payla, yerli Ã¼retimlerin Ã¼Ã§ katÄ±na yaklaÅŸtÄ±.
Otomobil satÄ±ÅŸÄ±nda, firma bazÄ±nda toplamda Renault 106 bin 616 adetle birinci, Volkswagen 101 bin 763 ile ikinci, Opel 55 bin 471 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer buldu.Â
GeÃ§en yÄ±l, 226 bin 782'yi bulan hafif ticari araÃ§ pazarÄ±nÄ±n 107 bin 811'i ithalatla karÅŸÄ±lanÄ±rken, 118 bin 971'i yerli araÃ§lardan oluÅŸtu. BÃ¶ylece yerli hafif ticari araÃ§larÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, yÃ¼zde 52,46'lÄ±k payla ithal araÃ§larÄ± geride bÄ±raktÄ±.
Hafif ticari araÃ§larda firma bazÄ±nda toplamda Ford 68 bin 234 ile birinci, Fiat 53 bin 737 ile ikinci, Volkswagen ise 32 bin 772 adet ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.
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TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l satÄ±lan 983 bin 720 otomobil ve hafif ticari aracÄ±n 672 bin 856'sÄ±nÄ± ithal, 310 bin 864'Ã¼nÃ¼ yerli Ã¼retimler oluÅŸturdu
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