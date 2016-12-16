11:48, 08 Ocak 2017 Pazar

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ikinci tur baÅŸlÄ±yor

Meclis bu hafta, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in hafta sonu da dahil yoÄŸun mesai yapacak. Teklifin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini oluÅŸturan ikinci maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa Komisyonundaki mÃ¼zakereleri 10 gÃ¼n sÃ¼ren 18 maddelik, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki mÃ¼zakerelerinin 13-15 gÃ¼n sÃ¼rmesi bekleniyor.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi, Genel Kurulda iki kez ele alÄ±nacak.

Teklif, Genel Kurulda, diÄŸer kanun tasarÄ± ve tekliflerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesindeki usule tabi olarak ele alÄ±nacak, ancak bu teklif ve tasarÄ±lardan farklÄ± olarak iki defa gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Ä°kinci tura, birinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bitiminden 48 saat geÃ§meden baÅŸlanamayacak.

Birinci turda, teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde dÃ¶rt siyasi parti ile hÃ¼kÃ¼met adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±lacak, varsa deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri ele alÄ±nacak.

Ä°kinci turda ise teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler Ã¼zerinde verilmiÅŸ deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Birinci turda Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda Ã¶nerge verilemeyecek.

OYLAMALAR GÄ°ZLÄ°

Teklifin kabul edilmesi iÃ§in Meclis Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi ÅŸartÄ± aranacak. Bu oylamalar gizli yapÄ±lacak. Teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci turunda, 330'un altÄ±nda oy alan madde dÃ¼ÅŸecek. TÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylamasÄ±nda da kabul oylarÄ±nÄ±n 330'un altÄ±nda kalmasÄ± halinde teklifin tÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±, bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere TBMM'ye geri gÃ¶nderebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±n bu kanunlarÄ± 15 gÃ¼n iÃ§erisinde incelemesi gerekiyor.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunun referandumu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 60 gÃ¼n geÃ§tikten sonra yapÄ±labiliyor. Bu durumda, referandumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki nisan ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Referanduma sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in, halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lan geÃ§erli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun kabul olmasÄ± gerekiyor.