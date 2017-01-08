Ä°BB kar iÃ§in 7 bin personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'u etkisini altÄ±na alan yoÄŸun kar fÄ±rtÄ±nasÄ± Ã¶zellikle Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y, Mahmutbey olmak Ã¼zere il genelinde etkili oldu.
Gece de aralÄ±klarla devam eden ve bÃ¶lgesel olarak tipi ÅŸeklinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± trafikte olumsuzluk yaÅŸatmadÄ±.
Ä°BB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yollarÄ± ekiplerine araÃ§ ve tuz takviyesi yaparak yolun aÃ§Ä±k tutulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Ä°lÃ§e belediyelerine de ek tuz takviyesi yapÄ±lÄ±rken, karayollarÄ±nÄ±n tÄ±kanmasÄ±nÄ±n ve yaÅŸanan kazalarÄ±n kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Bu arada trafikte bekleyen vatandaÅŸlara da kumanya, Ã§ay ve hazÄ±r Ã§orba daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Ä°BB ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesi ile 9 bÃ¶lgede, Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.
Ä°BB Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekiplerince de gece saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanÄ±ldÄ±. Ã–te yandan 723 evsiz vatandaÅŸ da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.
Gece boyunca, ilgili ekipler Ã¼st geÃ§it, meydan ve otobÃ¼s duraklarÄ±nda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'daki metro ve tramvay hatlarÄ±nda 24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobÃ¼s hattÄ±na da ek seferler konuldu.
Bu sabah 08.00 itibarÄ±yla kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡atalca SubaÅŸÄ± mevkinde 110, ArnavutkÃ¶y'de 60-65, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Sultangazi'de 55-60, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, BeylikdÃ¼zÃ¼, GaziosmanpaÅŸa'da 45-50, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer ile ZekeriyakÃ¶y'de 40, AlemdaÄŸ, Ã–merli, AlibeykÃ¶y, KaÄŸÄ±thane, Maslak'da 30-35, UÄŸur Mumcu, BahÃ§elievler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 25, Ã‡ekmekÃ¶y, Ãœmraniye ve Sancaktepe'de 20, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±kÃ¶y, ÃœskÃ¼dar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ ile BakÄ±rkÃ¶y'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Anadolu YakasÄ±nda etkili olmak Ã¼zere kent genelinde aralÄ±klarla devam ediyor.
Ä°BB ekipleri kar sebebiyle 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle Ã¼Ã§ vardiya halinde gÃ¶rev yaptÄ±
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