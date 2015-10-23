Ä°stenmeyen SMS'lere ceza yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, 6 Ocak itibariyle ticari elektronik iletilerle ilgili 241 bin 215 ÅŸikayet baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Ä°ncelemeler sonucunda ise kesilen idari para cezasÄ± tutarÄ±, 8 milyon 345 bin 705 liraÂ oldu.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â yoÄŸun ÅŸikayet Ã¼zerine Temmuz 2015'te istenmeyen elektronik ticari iletilerle ilgili dÃ¼zenlemeye gitmiÅŸti.
Uygulamada, onaysÄ±z ileti geldiÄŸinde 1-5 bin lira arasÄ±nda ceza kesiliyor. Birden fazla kiÅŸiye Ã§oklu ileti gÃ¶nderildiÄŸinde ise bu ceza, 10 katÄ±na kadar Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.
Mesajda iletiÅŸim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza uygulanÄ±yor. VatandaÅŸÄ±n red hakkÄ±na yer verilmemesi halinde ise ceza miktarÄ± 2 bin lira oluyor.
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