12:07, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stenmeyen SMS'lere ceza yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, 6 Ocak itibariyle ticari elektronik iletilerle ilgili 241 bin 215 ÅŸikayet baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Ä°ncelemeler sonucunda ise kesilen idari para cezasÄ± tutarÄ±, 8 milyon 345 bin 705 liraÂ oldu.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â yoÄŸun ÅŸikayet Ã¼zerine Temmuz 2015'te istenmeyen elektronik ticari iletilerle ilgili dÃ¼zenlemeye gitmiÅŸti.

Uygulamada, onaysÄ±z ileti geldiÄŸinde 1-5 bin lira arasÄ±nda ceza kesiliyor. Birden fazla kiÅŸiye Ã§oklu ileti gÃ¶nderildiÄŸinde ise bu ceza, 10 katÄ±na kadar Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Mesajda iletiÅŸim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza uygulanÄ±yor. VatandaÅŸÄ±n red hakkÄ±na yer verilmemesi halinde ise ceza miktarÄ± 2 bin lira oluyor.