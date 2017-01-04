12:23, 08 Ocak 2017 Pazar

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kritik Cenevre zirvesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde devam edecek.

BM Cenevre Ofisi Genel DirektÃ¶rÃ¼ Michael Moller ile BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin ev sahipliÄŸinde yarÄ±n baÅŸlayacak mÃ¼zakerelerde, taraflarÄ±n 11 Ocak'ta kendi haritalarÄ±nÄ± sunmasÄ± bekleniyor.

MÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan 12 Ocak'ta, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltereâ€™nin de katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferans dÃ¼zenlenecek. Konferansa BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri ile gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde diÄŸer ilgili taraflarÄ±n temsilcilerinin de katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

UluslararasÄ± medyanÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi Ä°sviÃ§re'deki mÃ¼zakerelerin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turunda, BM Cenevre Ofisi yetkilileri, adadan ve diÄŸer Ã¼lkelerden gelecek gazeteciler iÃ§in basÄ±n odasÄ± hazÄ±rladÄ±. MÃ¼zakerelerin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi BM Cenevre Ofisi ayrÄ±ca dÃ¼nya basÄ±nÄ±na gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve fotoÄŸraf servisi yapacak.

MONT PELERIN MÃœZAKERELERÄ°

KÄ±brÄ±s'ta yaÅŸanan soruna Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek, adada kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda 7-11 ve 20-21 KasÄ±m'da iki turlu olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.

BM'nin eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katÄ±lÄ±mÄ±yla olumlu havada baÅŸlaÅŸan Mont Pelerin'deki mÃ¼zakerelerin ilk turunun sonunda Rum lider Anastasiadis, masada TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda zamana ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade etmiÅŸ, TÃ¼rk heyetinin Anastasiadis'in bu talebini kabul etmesiyle taraflar 20 KasÄ±m'da Ä°sviÃ§re'de yeniden bir araya gelme kararÄ± alarak mÃ¼zakerelere bir hafta ara verilmiÅŸti.

Mont Pelerin'deki mÃ¼zakerelerin ikinci turunda da Rum tarafÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± taleplerde bulunmasÄ± ve uzlaÅŸmaz tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± sonuÃ§ alÄ±namadÄ±. Diplomatik kaynaklar, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± liderliÄŸindeki TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n mÃ¼zakerelerde son ana kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iyi niyetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda beklediÄŸi adÄ±mlarÄ± Rum tarafÄ±ndan gÃ¶remediÄŸini bildirmiÅŸti.

TÃœRK TARAFININ TOPRAK KRÄ°TERÄ° TEKLÄ°FÄ° YÃœZDE 29,2

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu mÃ¼zakerelerin sonuÃ§suz kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mont Pelerin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

SÃ¶zcÃ¼ Burcu, toprak kriteriyle ilgili TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n teklifinin yÃ¼zde 29,2 olmasÄ±na raÄŸmen mÃ¼zakerelerde KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n taleplerinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve ekibimizin bir bÃ¼tÃ¼n olarak Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik ortaya koyduÄŸu performansÄ±n ve iradenin yarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸ olsalardÄ± ÅŸimdi baÅŸka ÅŸeyler konuÅŸuyor olabilirdik." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Liderler, kasÄ±m ayÄ±nda Mont Pelerin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen zirvenin istenilen sonucu vermemesinin ardÄ±ndan 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek, mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ve mÃ¼zakere heyeti, Cenevreâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmak Ã¼zere ada basÄ±nÄ±yla birlikte bugÃ¼n KKTCâ€™den ayrÄ±lacak.

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s sorunu Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, MÃ¼lkiyet, YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile GÃ¼venlik ve Garantiler olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.