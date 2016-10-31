12:37, 08 Ocak 2017 Pazar

YargÄ±tay'dan fazla mesaide emsal karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YargÄ±tay 7. Hukuk Dairesi, Ã¼creti verilmiÅŸ olsa bile 270 saatten fazla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma halinde iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± sonlandÄ±ran iÅŸÃ§iye, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸine hÃ¼kmetti.

Konya'da bir fabrikada makine bakÄ±m ustasÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸanÂ iÅŸÃ§i, Ã¼creti Ã¶denmesine raÄŸmen fazla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± feshetti.

Ä°ÅŸvereninÂ kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± Ã¶dememesi Ã¼zerine bu kiÅŸi, avukatÄ± Ã–nder Ã–zer aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye baÅŸvurdu.

Konya 1. Ä°ÅŸ Mahkemesi kararÄ±nda, iÅŸ yerinden gelen bordrolarda fazla Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Fazla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼cretinin Ã¶dendiÄŸi iÃ§in iÅŸÃ§inin bu durumdan kaÃ§Ä±namayacaÄŸÄ± ifade edilen kararda, fazla Ã§alÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayan davacÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± muvafakatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin feshinin haklÄ± nedene dayanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mahkeme, iÅŸ akdini haksÄ±z feshettiÄŸi gerekÃ§esiyle davacÄ±nÄ±n kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ± kazanamayacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

Bunun Ã¼zerine avukat Ã–zer, kararÄ±n bozulmasÄ± iÃ§in dosyayÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YargÄ±tay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu.

FAZLA MESAÄ° ÃœCRETÄ° ALSA BÄ°LE Ä°ÅžÃ‡Ä° Ä°STEMÄ°YORSA Ã‡ALIÅžTIRILAMAZ

YargÄ±tay, bozma kararÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±:

"DavacÄ±nÄ±n, iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini haklÄ± nedenle kendisinin feshettiÄŸini ileri sÃ¼rerek kÄ±dem tazminatÄ±yla yÄ±llÄ±k izin alacaÄŸÄ±nÄ±n tahsilini istiyor. DavalÄ±, davacÄ±nÄ±n iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini haksÄ±z ve sebepsiz olarak feshettiÄŸini savunuyor. Yasada fazla Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin yÄ±lda 270 saatten fazla olamayacaÄŸÄ±, Ä°ÅŸ Kanunu'na iliÅŸkin fazla Ã§alÄ±ÅŸma ve fazla sÃ¼relerle Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rmak iÃ§in iÅŸÃ§inin yazÄ±lÄ± onayÄ±nÄ±n gerektiÄŸi, bu onayÄ±n her yÄ±l baÅŸÄ±nda iÅŸÃ§ilerden yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bildirilmiÅŸtir. Somut olayda davacÄ±nÄ±n her yÄ±l iÃ§in fazla Ã§alÄ±ÅŸma yapmaya muvafakat ettiÄŸine iliÅŸkin verdiÄŸi bir belge bulunmamaktadÄ±r. DavacÄ±nÄ±n fazla Ã§alÄ±ÅŸmaya kaldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼cretini de aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle kÄ±dem tazminatÄ± talebinin reddi hatalÄ±dÄ±r."

Yerel mahkeme de YargÄ±tay'Ä±n bu kararÄ±na uydu.

FAZLA MESAÄ° ZORUNLU TUTULUYOR Ä°DDÄ°ASI

Avukat Ã–nder Ã–zer, 12 yÄ±ldÄ±r aynÄ± iÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼vekkiline, son yÄ±llarda bir insan bedeninin kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± kadar uzun saatler fazla mesai yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Son olarak dava aÃ§Ä±lmadan bir yÄ±l Ã¶nce 650 saate kadar fazla mesai yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Ã–zer, mÃ¼vekkili iÅŸten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda dahi yÄ±llÄ±k zorunlu fazla mesai sÄ±nÄ±rÄ± olan 270 saati fazlasÄ±yla doldurduÄŸunu savundu.

Ä°ÅŸ yerinde fazla mesainin zorunlu kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Ã–zer, "Fazla mesai yapmak istemeyenler iÅŸten atÄ±lmakla tehdit edilmiÅŸtir. MÃ¼vekkilimiz bize geldiÄŸinde Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ailesine vakit ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fazla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼cretini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak soÄŸuduÄŸu iÅŸinden Ã§Ä±kmak istediÄŸini bildirdi. Ä°lk defa bÃ¶yle dava aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tereddÃ¼t ettik. 270 saati aÅŸan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na da zararlÄ± olduÄŸu, kanunda da bÃ¶yle bir ÅŸey bulunduÄŸu iÃ§in dava aÃ§tÄ±k." diye konuÅŸtu.

KARAR EMSAL NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE

Avukat Ã–nder Ã–zer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YargÄ±tay, 'Ãœcret alÄ±nmÄ±ÅŸ olsa dahi 270 saati aÅŸan Ã§alÄ±ÅŸma insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ±, iÅŸÃ§i bundan kaÃ§Ä±nabilir, iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± feshedebilir' dedi. Bu karar emsal olacak. 270 saatin Ã¼zerinde fazla Ã§alÄ±ÅŸmalar, iÅŸÃ§i lehine tek taraflÄ± fesih sebebi olacak. KÄ±dem tazminatÄ± alarak iÅŸten Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. GerÃ§ekten 270 saatin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma Ã¼lkemizin geliÅŸmiÅŸlik dÃ¼zeyi de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¼nde 18 saate varan Ã§alÄ±ÅŸmalar demek. Ä°nsanlar ne kadar parasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsa da bu ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmak istemiyor. Ä°ÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi, kanunda belirtilenden daha fazla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle haklÄ± nedenle feshedilmiÅŸtir."