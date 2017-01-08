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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:52, 08 Ocak 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 12:49, 08 Ocak 2017 Pazar

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YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mesud Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mesud Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m "PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ±ndan Ã¼lkemize gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse sonuna kadar yapÄ±lacak. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Åžengal bÃ¶lgesinde yuvalanmasÄ± da asla kabul edeceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Barzani, basÄ±n mensuplarÄ±na tokalaÅŸarak poz verdi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼.

"DEAÅž PKK FETÃ– SADECE TÃœRKÄ°YEâ€™NIN DEÄžÄ°L IRAKâ€™IN SORUNU"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Hem DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, hem PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hem de FETÃ–, sadece TÃ¼rkiye'nin meselesi deÄŸil, aynÄ± zamanda bu bÃ¶lgenin de, Irak'Ä±n da, Suriye'nin de meselesidir" diye konuÅŸtu.

â€œPKK'NIN ÅžENGAL BÃ–LGESÄ°NDE YUVALANMASI ASLA KABUL EDECEÄžÄ°MÄ°Z BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ±ndan Ã¼lkemize gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapÄ±lacak.Â  Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n batÄ±ya doÄŸru yayÄ±lmasÄ±, Åžengal bÃ¶lgesinde yuvalanmasÄ± da asla ve asla kabul edeceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir." dedi.

â€œPYD'NÄ°N SURÄ°YE BÃ–LGESÄ°NDE OLDU BÄ°TTÄ°LER YAPMASINA GÃ–STERMEYÄ°Z"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PYD'nin Suriye bÃ¶lgesinde 'oldu bittiler' yapmasÄ±na da asla rÄ±za gÃ¶steremeyiz. Orada yaÅŸayan PeÅŸmergeleri, AraplarÄ± yerinden yurdundan ettiler, adeta bir iÅŸgal iÃ§erisine girdiler. Tabii adÄ±nÄ± ne kadar deÄŸiÅŸtirirse deÄŸiÅŸtirsin bunlarÄ±n ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Bunlar PKK'dan tÃ¼remiÅŸ. Ä°sim deÄŸiÅŸtirerek iÅŸin esasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremezsiniz. PKK eÅŸittir PYD eÅŸittir YPG." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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