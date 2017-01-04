12:59, 08 Ocak 2017 Pazar

Giresun'da 303 FETÃ– tutuklusu var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Giresun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ozan Kaya, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda halen 303 kiÅŸinin tutuklu durumda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kaya, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada bin 94 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Giresun'da halen 287 kiÅŸinin tutuklu durumda olduÄŸuna iÅŸaret eden Kaya, "SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturmada yine diÄŸer illerde yakalanarak tutuklanan 16 kiÅŸi bulunmakta. 367 kiÅŸi iÃ§in adli kontrol kararÄ± uygulanÄ±rken, 60 zanlÄ±yla ilgili de yakalama kararlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda." ifadesini kullandÄ±.

Kaya, tutuklu 303 kiÅŸiden 173'Ã¼nÃ¼n kamu personeli olduÄŸunu vurgulayarak,Â "Kamu personeli iÃ§erisinde 6 asker, 52 polis, bir belediye baÅŸkanÄ±, 93 Ã¶ÄŸretmen, 5 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, 9 hakim ve savcÄ±, 3 doktor, 3 mÃ¼hendis ve bir de imam yer almakta. DiÄŸer tutuklarÄ± ise sivil vatandaÅŸlar oluÅŸturuyor." dedi.