13:15, 08 Ocak 2017 Pazar

Sivas-Malatya karayolu trafiÄŸe kapandÄ±





Sivas-Malatya karayolu yoÄŸun kar nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas-Malatya karayolunda tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. KarayollarÄ± 16. Sivas BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kangal ile Hekimhan ilÃ§eleri arasÄ±ndaki yolda tipi etkili oluyor. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yolun bu kesimi, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Sivas'tan Malatya istikametine giden araÃ§lar Kangal ilÃ§esinde bekletiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazÄ± tÄ±rlar ile araÃ§larÄ±n yolda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan, DivriÄŸi-Arapgir ile Sivas-Hafik ayrÄ±mÄ± DoÄŸanÅŸar yollarÄ± da kar ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor.Â

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