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15:53, 08 Ocak 2017 Pazar
Genel
13:32, 08 Ocak 2017 Pazar

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Bursa'da eÄŸitime kar engeli
Bursa'da eÄŸitime kar engeli

Bursa'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n iÃ§in ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde okullar yarÄ±n tatil edildi.

BursaÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi beklendiÄŸinden, ilimiz genelinde tÃ¼m anaokullarÄ±, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼reyleÂ eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime araverilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, aynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ile hamile personelin deÂ idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular kar tatili
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