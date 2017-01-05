13:44, 08 Ocak 2017 Pazar

AKOM'u 'terÃ¶r istihbaratÄ± aldÄ±k' diyerek iÅŸgal etmiÅŸler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) iÅŸgal eden askerlere iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, AKOM'un ÅŸÃ¼pheli askerler tarafÄ±ndan iÅŸgali ve "sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyan halk ile emniyet gÃ¶revlilerinin baskÄ±sÄ± sonucu teslim olmalarÄ± sÃ¼reci anlatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶khan YolasÄ±ÄŸmaz tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve mahkemeye gÃ¶nderilen 214 sayfalÄ±k iddianamede, diÄŸer darbe giriÅŸimi iddianamelerinde olduÄŸu gibi, FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±sÄ±, toplumda kabul gÃ¶rmesi, kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntemler, paralel devlet kurma Ã§abasÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) yapÄ±lanmasÄ±, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar ve darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± baÄŸlantÄ±sÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili FETÃ–/PDY Ã¼yeleri hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalarÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ devam ettiÄŸi ve Ä°stanbul'daki olaylarla ilgili soruÅŸturma dosyalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgelere gÃ¶re ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilirken, Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda, A bÃ¶lgesi olarak adlandÄ±rÄ±lan ilÃ§elerde meydana gelen olaylara iliÅŸkin 12 farklÄ± dosya Ã¼zerinden soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve bu soruÅŸturmalardan birinin de AKOM'un iÅŸgaliyle ilgili olduÄŸu kaydedildi.

Darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili, kalkÄ±ÅŸma tarihi ve Ã¶ncesinde Maltepe'deki General Nurettin Baransel KÄ±ÅŸlasÄ± 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, YeÅŸilkÃ¶y'deki Hava Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Esenler'deki 66. Mekanize Piyade Tugay komutanlÄ±klarÄ±nda toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, 15 Temmuz'da AKOM'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerin, Ä°stanbul 6. Motorlu Piyade AlayÄ±nda gÃ¶revli subay, astsubay ve erler ile bu unsurlarÄ± komuta etmek iÃ§in Kara Harp Akademilerinden kanunsuz bir ÅŸekilde gÃ¶revlendirilen subaylar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.

Piyade Kurmay Albay MÃ¼slÃ¼m Kaya'nÄ±n 14 Temmuz'da 6. Motorlu Piyade Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini TankÃ§Ä± Kurmay Albay Nebi Gazneli'ye devrettiÄŸi ve Gazneli'nin de 15 Temmuz'da bÃ¶lÃ¼k komutanlarÄ±yla iki toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, AKOM'un iÅŸgaliyle ilgili detaylarÄ±n ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±n konuÅŸulduÄŸu ifade edildi.

AKADEMÄ° Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°YLE GÃ–REV DAÄžILIMI

ÅžÃ¼pheliler Yarbay Mustafa Kubilay ile Harp Akademileri Ã¶ÄŸrencileri olan subaylar Hakan Ã–zhan, Ramazan DerviÅŸ, Levent Aksoy ve Mehmet Fatih GÃ¼ven'in sivil araÃ§larla, kamuflajlarÄ± yanlarÄ±nda olacak ÅŸekilde sivil kÄ±yafetler giyerek, yine akademide yapÄ±lan toplantÄ± sonucunda BinbaÅŸÄ± Hamza Mermer'in yÃ¶nlendirmesiyle 15 Ã¶ÄŸrenci subayÄ±n da saat 19.00'da 6. Motorlu Piyade AlayÄ±na geldikleri kaydedilen iddianamede, MÃ¼slÃ¼m Kaya ve Nebi Gazneli'nin burada Harp Akademilerinden gelen Ã¶ÄŸrenci subay ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri ile yaptÄ±klarÄ± toplantÄ± sonucunda Ã¶ÄŸrenci subay ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerini gruplara ayÄ±rdÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼pheliler Mustafa Kubilay, Hakan Ã–zhan, Levent Aksoy, Mehmet Fatih GÃ¼ven ve Ramazan DerviÅŸ'in AKOM baskÄ±nÄ±yla gÃ¶revlendirildiÄŸi belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheli subaylarÄ±n, Mustafa Kubilay'Ä±n emir ve komutasÄ±nda Acil MÃ¼dahale MangasÄ± nÃ¶betÃ§isi Astsubay Ã–mer Faruk Ã‡imen ve manga gÃ¶revlisi 7 ÅŸÃ¼pheli erle birlikte, er Emin Karaca'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± askeri bir araÃ§la saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda kÄ±ÅŸladan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve 15 dakika sonra Ä°SKÄ° yerleÅŸkesi itfaiye giriÅŸ kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ne geldikleri anlatÄ±ldÄ±.

"KUVVETLÄ° TERÃ–R Ä°STÄ°HBARATI ALDIK" DÄ°YEREK Ä°Ã‡ERÄ° GÄ°RDÄ°LER

AraÃ§tan inen Mustafa Kubilay'Ä±n, itfaiye giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda nÃ¶betÃ§i gÃ¼venlik gÃ¶revlisi mÃ¼ÅŸteki Zekeriya DolÄŸun'a, kendisini tanÄ±ttÄ±ktan sonra, "kuvvetli terÃ¶r istihbaratÄ± aldÄ±klarÄ±, destek olmak iÃ§in geldikleri" beyanÄ±nda bulunarak kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ±nÄ± istediÄŸi ve mÃ¼ÅŸtekinin kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ± Ã¼zerine, ÅŸÃ¼phelilerden Levent Aksoy ile er Ramazan Sezer'in kulÃ¼bede tÃ¼feklerini mÃ¼ÅŸtekiye doÄŸrultarak, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri yÃ¶netime el koymuÅŸtur, bu dakikadan sonra gÃ¶z altÄ±ndasÄ±n yat yere silahÄ±nÄ± ver" dedikleri aktarÄ±lan iddianamede, mÃ¼ÅŸtekiye tehditle kulÃ¼bede bulunan gÃ¼venlik kamerasÄ± ve telsizin kapattÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, olaylarÄ± fark eden orada gÃ¶revli diÄŸer gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin de aynÄ± ÅŸekilde silah doÄŸrultularak etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edildi.

Ä°ddianamede, Mustafa Kubilay'Ä±n AKOM binasÄ±na girdikten sonra ÅŸÃ¼pheli erleri akademiden gelen Ã¶ÄŸrenci subaylar arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¼pheli Ã¶ÄŸrenci subaylarÄ±n paylaÅŸtÄ±rÄ±lan ÅŸÃ¼pheli erlerle birlikte bina iÃ§erisinde kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak arama faaliyetine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, Kubilay'Ä±n beraberindekilerle birlikte bina iÃ§erisinde komuta personeli olarak gÃ¶rev yapan mÃ¼ÅŸteki Muhammet KÄ±r'Ä±n bulunduÄŸu odada 'bomba bomba boÅŸalt' ÅŸeklindeki sÃ¶ylemi Ã¼zerine mÃ¼ÅŸtekinin de 'bomba varsa senin ne iÅŸin var, polis gelsin' ÅŸeklinde cevap verdiÄŸi, mÃ¼ÅŸtekinin ayaÄŸÄ±na bir er tarafÄ±ndan dolduruÅŸ yapÄ±larak silah doÄŸrultulduÄŸu, KÄ±r'Ä±n binadan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu ÅŸekilde diÄŸer odalardaki mÃ¼ÅŸtekilerin de AKOM bÃ¶lgesinden gÃ¶nderilerek bina giriÅŸ kapÄ±sÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri vurgulandÄ±.

"Ã–NCE UYARIN SONRA ATEÅž EDÄ°N" EMRÄ°

ÅžÃ¼phelilerin bina iÃ§erisinde kilitli odalarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak iÃ§eri girip arama yaptÄ±klarÄ±, bilgisayarlarÄ±n ve elektronik eÅŸyalarÄ±n fiÅŸlerini Ã§ektikleri ve server odalarÄ±na girerek sistemi engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bilgisi verilen iddianamede, "ÅžÃ¼pheli Mustafa Kubilay, ÅŸÃ¼pheli er Muhammet FÄ±stÄ±kÃ§Ä± ile birlikte AKOM'da bulunan toplantÄ± odasÄ±nÄ±n kilitli kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak iÃ§eri girmiÅŸler ve Ä°stanbul genelinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alan kamera ve ekranlarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu esnada toplantÄ± odasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alan kameraya Kubilay'Ä±n, 'KomutanÄ±m binayÄ± emniyete aldÄ±k, teknik ekip lazÄ±m Ã§ok acil. Elimden geleni yapÄ±yorum ama teknik bilgi lazÄ±m. Tamam ama toplu gelsinler.' ÅŸeklindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â

Yarbay Mustafa Kubilay'Ä±n MG 3 silahlÄ± erleri binanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±, arkasÄ± ve AKOM Ã§atÄ±sÄ±nda mevzilendirdiÄŸi, onlara, "dÄ±ÅŸarÄ±dan iÃ§eriye giriÅŸ yapÄ±lmamasÄ±, iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸan olursa Ã¶nce havaya ateÅŸ edilmesi, uyarÄ±lmasÄ±, gelmeye devam edilmesi halinde Ã¶nlerine doÄŸru ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±" emrini verdiÄŸi belirtilen iddianamede, olaylar ÅŸu ÅŸekilde anlatÄ±ldÄ±:

"ÅžÃ¼pheli Kubilay, bina iÃ§erisindeki personelleri tahliye ettikten ve binayÄ± ele geÃ§irdikten sonra teknik ekibin gelmesini beklemiÅŸtir. MÃ¼ÅŸteki Muhammet KÄ±r, akabinde Ä°SKÄ° gÃ¼venlik personelinden elde ettiÄŸi bir telefonla AKOM mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Mustafa AkyÃ¼z'Ã¼ arayarak olaylar hakkÄ±nda bilgi vermiÅŸtir. MÃ¼ÅŸteki AkyÃ¼z'Ã¼n, 'yolda olduÄŸunu, beklemelerini' sÃ¶ylemesi Ã¼zerine KÄ±r, yanÄ±ndaki diÄŸer personel ile beklemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde sivil savunma sekreteri olarak gÃ¶rev yapan ve hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Mehmet TunÃ§, AKOM'a gelmiÅŸtir. Mehmet TunÃ§'un konuÅŸtuÄŸu ÅŸÃ¼pheli Mustafa Kubilay, 'TSK'nÄ±n yÃ¶netime el koyduÄŸunu' bildirmiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine Mehmet TunÃ§, Kubilay'a, 'emrinizdeyim' demiÅŸtir.

ÅžÃ¼pheli Kubilay, Mehmet TunÃ§ ile konuÅŸurken mÃ¼ÅŸteki Muhammet KÄ±r'Ä±n ters istikamete gittiÄŸini gÃ¶rmesi Ã¼zerine tabancasÄ±na mermiyi sÃ¼rerek mÃ¼ÅŸtekiye, durmasÄ±nÄ± ve diz Ã§Ã¶kmesini sÃ¶ylemiÅŸtir. KÄ±r'Ä±n diz Ã§Ã¶kmesi Ã¼zerine teÅŸhis edilemeyen ÅŸÃ¼pheli erlerden biri tÃ¼feÄŸi ile dolduruÅŸ yaparak KÄ±r'a niÅŸan almÄ±ÅŸtÄ±r. Mehmet TunÃ§'un, Mustafa Kubilay'a mÃ¼ÅŸtekiyi kastederek, 'bu Ã§ocuÄŸu kaldÄ±rÄ±n gitsin' demesinden sonra ÅŸÃ¼pheli Kubilay KÄ±r'a, 'uzaklaÅŸÄ±p gitmesini' sÃ¶ylemiÅŸtir. Mehmet TunÃ§, mÃ¼ÅŸtekiler KÄ±r ve Soner Zengin'e, 'Ã§ocuklar darbe olmuÅŸ, evlerinize gidebilirsiniz' dedikten sonra AKOM'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

CUMHURBAÅžKANINA HAKARET

Ä°stanbul Ä°tfaiye MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan mÃ¼ÅŸteki Mustafa Ã–zsert ile Ä°SKÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ tanÄ±k Fatih Turan'Ä±n askerlerin iÅŸgalini Ã¶ÄŸrendikten sonra gÃ¶revli olduklarÄ± AKOM ve Ä°SKÄ° yerleÅŸkesine intikal ettikleri aktarÄ±lan iddianamede, Fatih Turan'Ä±n olay yerinde ÅŸÃ¼pheli Kubilay'a kendisini tanÄ±tarak, "askerlerin Ä°SKÄ° kampÃ¼sÃ¼nde ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sorduÄŸu, Kubilay'Ä±n da, "Biz genelkurmaydan talimat aldÄ±k, AKOM'un kontrolÃ¼nÃ¼ ele aldÄ±k, talimat ile geldik talimat olmadan Ã§Ä±kmayÄ±z" dediÄŸi, Kubilay'Ä±n, Turan'Ä±n, "BaÅŸkomutanÄ±n talimatÄ±nÄ± duymadÄ±nÄ±z mÄ±" ÅŸeklindeki sormasÄ± Ã¼zerine, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret iÃ§eren sÃ¶zlerle cevap verdiÄŸi ve 'yan tarafta bekleyeceklerini' sÃ¶yleyen Turan'a, 'buradan uzaklaÅŸÄ±n' dediÄŸi ifade edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, kanlÄ± darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± sokaÄŸa davet etmesi Ã¼zerine AKOM binasÄ± Ã§evresinde vatandaÅŸlarÄ±n toplanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve toplanmaya baÅŸlanmasÄ±na mÃ¼teakip ÅŸÃ¼pheli Kubilay'Ä±n emriyle vatandaÅŸlarÄ±n giriÅŸini engellemek iÃ§in binanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ± arkasÄ±na barikat oluÅŸturulduÄŸu vurgulanan iddianamede, ÅŸu detaylar anlatÄ±ldÄ±:

"Ä°tfaiye mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olan mÃ¼ÅŸteki Mustafa Ã–zsert ile birlikte darbe giriÅŸimini engellemeye gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan mÃ¼ÅŸtekiler Mustafa ErtaÅŸ, Bilal Uzcan, Haci Demirci, Ramazan Ã‡akÄ±r, EyÃ¼p Kalan, KasÄ±m BakÄ±ÅŸ ve Musa Ä°lhan, yanlarÄ±nda bulunan diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile birlikte AKOM binasÄ± giriÅŸ kapÄ±sÄ±na yaklaÅŸtÄ±klarÄ± esnada ÅŸÃ¼pheliler Mustafa Kubilay, Ramazan DerviÅŸ, Mehmet Fatih GÃ¼ven, Levent Aksoy ve Hakan Ã–zhan, uyarÄ± amacÄ±yla havaya ateÅŸ ettikten sonra hedef gÃ¶zetmeksizin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za doÄŸru ateÅŸ etmiÅŸlerdir. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu mÃ¼ÅŸtekiler ErtaÅŸ, Uzcan, Demirci, Ã‡akÄ±r, Kalan ve Ä°lhan yaralanmÄ±ÅŸlardÄ±r. ÅžÃ¼pheli er Ramazan DerviÅŸ, ateÅŸ etmeden Ã¶nce mÃ¼ÅŸteki Ramazan Ã‡akÄ±r'a ve yanÄ±nda bulunan mÃ¼ÅŸtekilere, 'YÃ¶netime el koyduk, darbe yaptÄ±k, yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z sizi vururum' ÅŸeklinde tehditte bulunmuÅŸtur.

MÃ¼ÅŸteki Mustafa Ã–zsert, bu geliÅŸme Ã¼zerine bulabildiÄŸi kadar itfaiye aracÄ±nÄ±, kritik Ã¶neme haiz olan AKOM binasÄ±na ÅŸÃ¼phelilerce zarar verilmesini engellemek ve ÅŸÃ¼pheliler Ã¼zerinde psikolojik baskÄ± kurmak amacÄ± ile AKOM binasÄ±na getirtmiÅŸtir. Gelen itfaiye araÃ§larÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼re ile ÅŸÃ¼phelilere telkin edici anonslarda bulunulmuÅŸtur. Bu sÄ±rada, daha Ã¶nce AKOM'un elektronik projelerini hazÄ±rlayan, dolayÄ±sÄ±yla binanÄ±n yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olan tanÄ±k Metin KÃ¶ksal olay yerine gelmiÅŸtir. MÃ¼ÅŸteki Ã–zsert ve tanÄ±k KÃ¶ksal, AKOM'a emniyet gÃ¼Ã§lerini getirebilmek adÄ±na saat 03.00'da AlibeykÃ¶y Polis Merkezinde olmak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸmiÅŸlerdir. Orada emniyet gÃ¼Ã§lerine AKOMâ€™un krokisini Ã§izerek binanÄ±n konumu hakkÄ±nda bilgi vermiÅŸlerdir."

MÃ¼ÅŸteki Mustafa Ã–zsert'in polis merkezinden dÃ¶ndÃ¼kten sonra olay yerine gelen AKOM mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Mustafa AkyÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu ortamda "akrep" tabir edilen zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilere teslim olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde anonslar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen iddianamede, havanÄ±n aydÄ±nlanmasÄ± ve bir polis aracÄ±nÄ±n AKOM bÃ¶lgesine gelmesi Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheli Mustafa Kubilay'Ä±n MÃ¼slÃ¼m Kaya'yÄ± arayÄ±p takviye istediÄŸi, ikinci aramasÄ±nda ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± Kaya yerine bu kez de 'inisiyatif bende' diyen akademide baÅŸhoca olan Albay Ahmet Zeki Gerehan'dan takviye talebinde bulunduÄŸu ifade edildi.

Ä°ddianamede, saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda EyÃ¼p Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan tanÄ±k Ä°smail DinÃ§er Ã–ÄŸÃ¼t ve aynÄ± yerde emniyet amiri olan tanÄ±k Muharrem Levent TÃ¼rkmen'in, aynÄ± yerde gÃ¶revli 6 polis memuruyla AKOM'a geldikleri kaydedilen iddianamede, emniyet gÃ¶revlilerince, ÅŸÃ¼phelilere operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve mÃ¼dÃ¼r Ä°smail DinÃ§er Ã–ÄŸÃ¼t'Ã¼n megafonla ÅŸÃ¼phelilere "teslim olun" anonsu yaptÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

YapÄ±lan anonsa ÅŸÃ¼phelilerce cevap verilmediÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerden Astsubay Ã–mer Faruk Ã‡imen'in bu sÄ±rada bina iÃ§erisinden kaÃ§arak, tÃ¼feÄŸi ellerinin Ã¼zerinde olacak ÅŸekilde koÅŸarak emniyet gÃ¼Ã§lerinin yanÄ±na geldiÄŸi, emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n olduÄŸu zÄ±rhlÄ± araca geÃ§tiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, Ã‡imen'in burada emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–ÄŸÃ¼t'e, "binanÄ±n iÃ§erisinde erlerin olduÄŸu, erlerin olaydan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±, kendilerinin Hasdal KÄ±ÅŸlasÄ±nda ani mÃ¼dahale mangasÄ±ndan olduklarÄ±, iÃ§eride kendi birliklerinden olmayan, tanÄ±madÄ±klarÄ± 5 subay bulunduÄŸu, kendilerine, Ä°stanbul Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir bombalÄ± eylem beklendiÄŸi iÃ§in AKOMâ€™u tutma emri verildiÄŸi" ÅŸeklinde beyanda bulunduÄŸu belirtildi.

"BARÄ° ERLERÄ° TESLÄ°M EDÄ°N"

ÅžÃ¼pheli Ã‡imen'in baskÄ±nda gÃ¶revli askerlerle ilgili diÄŸer bilgileri de verdiÄŸi, Ã‡imen'in verdiÄŸi numaradan askerleri komuta ettiÄŸi belirtilen Kubilay'Ä±n telefonla Ã–ÄŸÃ¼t tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ± ve Ã–ÄŸÃ¼t'Ã¼n Kubilay'a, "Orada beÅŸ subaymÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, siz teslim olmuyorsanÄ±z olmayÄ±n, erlerin konudan bilgisi yok bari onlarÄ± teslim edin" dediÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Kubilay'Ä±n da "Biz askeriz, kesinlikle teslim olmayacaÄŸÄ±z, onlar da bizim askerlerimiz, onlar da teslim olmayacak" dediÄŸi, Ã–ÄŸÃ¼t'Ã¼n tekrar, "darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu, hemen hemen her yerde teslim alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± veya Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini, kendilerinin teslim olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n umurunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, erlerin kanÄ±na girmemesini" belirttiÄŸi ve Kubilay'Ä±n, "Beni buraya tutmam iÃ§in gÃ¶nderen emir vermeden teslim olmam" dediÄŸi kaydedildi.

SÃ¶z konusu diyaloÄŸun emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–ÄŸÃ¼t tarafÄ±ndan, polis Ã¶zel harekat gelene kadar zaman kazanmak, ÅŸÃ¼phelileri baskÄ± altÄ±na almak iÃ§in bilinÃ§li olarak uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu sÄ±rada polis Ã¶zel harekat ekiplerinin AKOM'a gelerek keskin niÅŸancÄ±larÄ±n Ã§atÄ±ya yerleÅŸtirildiÄŸi vurgulanan iddianamede, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin akabinde ÅŸÃ¼pheli Mustafa Kubilay ve diÄŸer Ã¶ÄŸrenci subay ÅŸÃ¼pheliler ellerinde bulunan A 4 kaÄŸÄ±dÄ± ebatÄ±ndaki belgeleri yakarak imha etmiÅŸlerdir. Kubilay, Ã¶ÄŸrenci subay ÅŸÃ¼phelileri binanÄ±n alt katÄ±nda toplamÄ±ÅŸ ve erlere de terasa Ã§Ä±kmalarÄ± emrini vermiÅŸtir. Kubilay, keskin niÅŸancÄ±larÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra polislere nasÄ±l mÃ¼dahale edecekleri husunda Ã¶ÄŸrenci subay ÅŸÃ¼phelilere gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼pheli Levent Aksoy'a da sol tarafta bulunan polislere ateÅŸ aÃ§masÄ±nÄ±, MG 3 kullanan er Hasan HÃ¼seyin SaÄŸlam'a da makinalÄ± tÃ¼feÄŸi ile polis aracÄ±na ateÅŸ etmesini sÃ¶ylemiÅŸtir." denildi.

"GURURUMUZU KIRMADAN TESLÄ°M ALIN"

ÅžÃ¼pheli er Hasan HÃ¼seyin SaÄŸlam'Ä±n kaÃ§arak polislere teslim olduÄŸu ve Mustafa Kubilay'Ä±n darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmesi, teknik ekibin gelememesi, MÃ¼slÃ¼m Kaya ile irtibatÄ±nÄ±n kesilmesi, keskin niÅŸancÄ±larÄ±n Ã§evre binaya yerleÅŸmesi, emniyet gÃ¼Ã§lerinin operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlamasÄ± ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ DinÃ§er Ã–ÄŸÃ¼t'Ã¼n telefondaki konuÅŸmalarÄ± Ã¼zerine diÄŸer ÅŸÃ¼pheli erleri de teslim olmalarÄ± iÃ§in gÃ¶nderip Ã–ÄŸÃ¼t'e, "bir dakika mÃ¼dÃ¼r bey teslim oluyoruz" dediÄŸi belirtilen iddianamede, Ã–ÄŸÃ¼t'Ã¼n, "ÅŸÃ¼phelilerin silahsÄ±z olarak, elleri baÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde, binaya doÄŸru diz Ã§Ã¶kerek teslim olmalarÄ±nÄ±" istediÄŸi Kubilay'Ä±n, "Gururumuzu kÄ±rmadan teslim alÄ±rsanÄ±z mutlu oluruz" dediÄŸi ifade edildi.

HTS kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re Mustafa Kubilay'Ä±n Ã–ÄŸÃ¼t ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Seher Kubilay adÄ±na kayÄ±tlÄ± hattan arandÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yer verilen iddianamede, 30 saniyelik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda ÅŸÃ¼pheli Mustafa Kubilay ve diÄŸer Ã¶ÄŸrenci subay ÅŸÃ¼phelilerin, yanlarÄ±nda getirdikleri Ã§antalarda bulunan sivil kÄ±yafetlerini giyerek, silahsÄ±z, elleri baÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde, binaya doÄŸru diz Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ bir vaziyette emniyet gÃ¼Ã§lerine teslim olmak zorunda kaldÄ±klarÄ± kaydedildi.