Nusaybin'de evdeki tÃ¼nelden mÃ¼himmat Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mardin'inÂ NusaybinÂ ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede ortaya Ã§Ä±karÄ±lanÂ tÃ¼nelde Ã§ok sayÄ±daÂ roketatarÂ veÂ mÃ¼himmatÂ bulundu.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Abdulkadir PaÅŸa, FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, Zeynel Abidin ve KÄ±ÅŸla mahallelerinde PKK'lÄ±larca yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imhasÄ± ile saldÄ±rÄ±lar sonucu tahrip olan binalarÄ±n yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.
Bu kapsamda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda FÄ±rat Mahallesi'nde bir evin bodrum katÄ±ndan baÅŸka bir eve PKK'lÄ±larca kazÄ±lan tÃ¼nel ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TÃ¼nelde, 5 roketatar, 18 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 2 telsiz, montaj yapÄ±labilen silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ile Ã§ok sayÄ±da uzun namlulu silaha ait fiÅŸek ele geÃ§irildi.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da okullar pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
YÄ±ldÄ±rÄ±m ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele veren PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret edecek
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda, yoÄŸun tipinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gecikmeli yapÄ±lmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yolcu yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
5Ekrem DaÄŸdelen 50 yÄ±ldÄ±r okuduÄŸu binlerce kitaptan yaklaÅŸÄ±k 7 bin sayfa not tuttu
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "AÃ§Ä±k ve net sÃ¶ylÃ¼yorum YenikapÄ±'da saydÄ±ÄŸÄ±m 12 maddenin yine arkasÄ±ndayÄ±m. YenikapÄ± ruhuna ihanet etmeyen tek lider, YenikapÄ± ruhunu sonuna kadar savunan tek lider benim." dedi
Nusaybin'deki bir evde, PKK'lÄ±larca kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir tÃ¼nel ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AKOM'u iÅŸgal eden 17 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede AKOM'un ÅŸÃ¼pheli askerler tarafÄ±ndan iÅŸgali ve "sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyan halk ile emniyet gÃ¶revlilerinin baskÄ±sÄ± sonucu teslim olmalarÄ± sÃ¼reci anlatÄ±ldÄ±
Bursa'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n iÃ§in ara verildi
Sivas-Malatya karayolu yoÄŸun kar nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu kapatÄ±ldÄ±
Giresun'da darbe sonrasÄ± bin 94 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken 303 kiÅŸi halen tutuklu...
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m "PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ±ndan Ã¼lkemize gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse sonuna kadar yapÄ±lacak. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Åžengal bÃ¶lgesinde yuvalanmasÄ± da asla kabul edeceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir" dedi
YargÄ±tay Ã¼creti verilmiÅŸ olsa bile 270 saatten fazla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma halinde iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± sonlandÄ±ran iÅŸÃ§iye, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸine hÃ¼kmetti
Ä°stenmeyen SMS'lerle ilgili incelemeler sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi
Ä°BB ekipleri kar sebebiyle 1347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, 7 bin personelle Ã¼Ã§ vardiya halinde gÃ¶rev yaptÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini oluÅŸturan ikinci maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor