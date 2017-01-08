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Nusaybin'de evdeki tÃ¼nelden mÃ¼himmat Ã§Ä±ktÄ±
Nusaybin'de evdeki tÃ¼nelden mÃ¼himmat Ã§Ä±ktÄ±

Nusaybin'deki bir evde, PKK'lÄ±larca kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir tÃ¼nel ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'inÂ NusaybinÂ ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede ortaya Ã§Ä±karÄ±lanÂ tÃ¼nelde Ã§ok sayÄ±daÂ roketatarÂ veÂ mÃ¼himmatÂ bulundu.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Abdulkadir PaÅŸa, FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, Zeynel Abidin ve KÄ±ÅŸla mahallelerinde PKK'lÄ±larca yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imhasÄ± ile saldÄ±rÄ±lar sonucu tahrip olan binalarÄ±n yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

Bu kapsamda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda FÄ±rat Mahallesi'nde bir evin bodrum katÄ±ndan baÅŸka bir eve PKK'lÄ±larca kazÄ±lan tÃ¼nel ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TÃ¼nelde, 5 roketatar, 18 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 2 telsiz, montaj yapÄ±labilen silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ile Ã§ok sayÄ±da uzun namlulu silaha ait fiÅŸek ele geÃ§irildi.



Ä°lgili Konular PKK saldÄ±rÄ±larÄ±
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