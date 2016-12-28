Afganistan'da Taliban'a operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki BadahÅŸan vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 13 Taliban ensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ãœlkenin kuzeyindeki 20. Pamir KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, BadahÅŸan'Ä±n Yaftal Bala ve Yaftal Pain ilÃ§elerinde Taliban'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
Ã–ldÃ¼rÃ¼lenlerin arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki en Ã¶nemli komutanlarÄ±ndan HafÄ±z Ä°zzatullah'Ä±n da bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
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BadahÅŸan vilayetinde dÃ¼zenlenen operasyonda 13 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
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