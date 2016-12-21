Cezayir'de Ä°slamcÄ± partilerden iki ayrÄ± ittifak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Cezayir'de Ä°slami eÄŸilimli 5 parti ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan meclis seÃ§imlerine iki farklÄ± listeyle girme kararÄ± aldÄ±.
Ãœlkedeki Ä°slami partilerin yÃ¶netim kurullarÄ± toplantÄ±sÄ± sonucuÂ BarÄ±ÅŸ Toplum Hareketi ile DeÄŸiÅŸim Cephesi'nin bir Ã§atÄ± altÄ±nda,Â Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi, Nahda Hareketi ve Ulusal Bina Hareketi'nin ise bir baÅŸka Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi DanÄ±ÅŸma Kurulu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, oylamada Ã§oÄŸunluÄŸun DeÄŸiÅŸim Cephesi ile birleÅŸme teklifini onayladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DeÄŸiÅŸim Cephesi partisi lideri Abdulmecid MunasÄ±ra da seÃ§imlere BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi'yle beraber gireceklerini, partisinin ise uzlaÅŸÄ± konferansÄ±nda feshedileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ulusal Bina Hareketi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°slami eÄŸilimli Ã¼Ã§ parti arasÄ±nda ittifak kurulmasÄ± amacÄ±ylaÂ Ulusal Bina Hareketi'ninÂ Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi ile Nahda Hareketi arasÄ±nda imzalanan birleÅŸme anlaÅŸmasÄ±naÂ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, partinin danÄ±ÅŸma kurulunun Ulusal Bina Hareketi'nin Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi ile Nahda Hareketi arasÄ±ndaÂ stratejik siyasi birlik ittifakÄ±nÄ± oluÅŸturmak iÃ§in Ã§erÃ§eve anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â
Cezayir'de Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi ile Nahda Hareketi, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda birleÅŸme kararÄ± alarak stratejik ittifak anlaÅŸmasÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Parti liderleri, Ã¼lkedeki Ä°slami akÄ±mlarÄ±n, gelecek nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± beklenen genel seÃ§imlere, ortak bir listeyle girmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Ä°slami eÄŸilimli BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi ile DeÄŸiÅŸim Cephesi partileri de 5 Ocak'ta parlamento seÃ§imlerine tek listeyle gireceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Cezayir'deki Ä°slami akÄ±mlar arasÄ±ndakiÂ Islah Hareketi ise parti iÃ§i kriz nedeniyle herhangi bir ittifaka katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
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Ä°slami eÄŸilimli 5 parti ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan parlamento seÃ§imlerine iki listeyle girecek
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