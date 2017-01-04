KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: YenikapÄ± ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Parti MeclisiÂ (PM), Genel BaÅŸkanÂ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, toplantÄ± Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin zor gÃ¼nlerden geÃ§tiÄŸini, Ã¼lkeyi aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±karmanÄ±n, zor koÅŸullarÄ± aÅŸmanÄ±n herkesin ortak gÃ¶revi olduÄŸunu bildirdi.
Herkesin TÃ¼rkiye'de huzur iÃ§inde yaÅŸamak istediÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "FarklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz, kimliklerimiz olabilir, farklÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayabiliriz ama bir arada huzur iÃ§inde yaÅŸamak istiyoruz. Bunun gÃ¼vencesi Ã¼lkelerin anayasalarÄ±dÄ±r. Anayasalar o nedenledir ki toplumsal uzlaÅŸma belgeleri olarak kabul edilirler. Anayasa kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± eline alan her vatandaÅŸ 'Bu benim anayasamdÄ±r' diyebilmelidir. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, anayasayÄ± bir toplumsal uzlaÅŸma belgesi olarak kabul ettiÄŸimiz zaman bu Ã¼lkede huzurun temellerini atmÄ±ÅŸ oluruz." ifadesini kullandÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir ara herkesin "YenikapÄ± ruhundan" sÃ¶z ettiÄŸini anÄ±msatarak, "AÃ§Ä±k ve net sÃ¶ylÃ¼yorum YenikapÄ±'da saydÄ±ÄŸÄ±m 12 maddenin yine arkasÄ±ndayÄ±m. YenikapÄ± ruhuna ihanet etmeyen tek lider, YenikapÄ± ruhunu sonuna kadar savunan tek lider benim. DiÄŸerleri Ã§Ä±ktÄ±lar hamaset yaptÄ±lar ve ilk yaptÄ±klarÄ± iÅŸ, bu topluma ihanet etmek oldu. Kendi partilerinin mutfaÄŸÄ±nda dayatmacÄ± anlayÄ±ÅŸla anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±lar. Oysa biz, toplumsal uzlaÅŸmadan, birlikten, beraberlikten sÃ¶z ettik." dedi.
YenikapÄ±'da "Camiye, kÄ±ÅŸlaya, adliyeye siyaseti sokmayÄ±n" dediÄŸine dikkati Ã§eken KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Adliyeye, camiye siyaseti soktular ve kÄ±ÅŸlayÄ± tamamen siyasetin emrine verdiler dÃ¼n yayÄ±mlanan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerle. Metehan'dan bu yana gelen emir-komuta zinciri altÃ¼st edildi. Kendisine 'Biz TÃ¼rk milliyetÃ§isiyiz' diyen her vatandaÅŸÄ±mÄ±n oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. Metehan'dan bu yana gelen bir emir-komuta zinciri bir Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle altÃ¼st ediliyorsa, ben onlarÄ±n milliyetÃ§iliÄŸini sorgularÄ±m."
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi parlamentodan aynen geÃ§erse, bir partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n, 15 Anayasa Mahkemesi Ã¼yesinin 12'sini, Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunun Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunu atayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bunun adliyeyi ve yargÄ±yÄ± siyasallaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, yargÄ±ya duyulan gÃ¼veni dinamitleyeceÄŸini savunarak, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Getirilen deÄŸiÅŸikliÄŸin, teklifin ne kadar vahim sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z bÃ¼yÃ¼k kitleler farkÄ±nda deÄŸil. BunlarÄ± anlatmak bizim borcumuz, gÃ¶revimizdir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sÄ±radan bir devlet deÄŸildir. Demokrasi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda aÄŸÄ±r bedeller Ã¶demiÅŸ bir devlettir TÃ¼rkiye Cumhuriyeti. Hem bedel Ã¶deyeceksiniz hem el kaldÄ±rÄ±p indirmeyle demokrasiyi 1789'un sonuna, OrtaÃ§aÄŸ'Ä±n karanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼receksiniz, buna izin vermeyeceÄŸiz. EÄŸer bu anayasa geÃ§erse TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dÃ¶nÃ¼ÅŸecektir. Hangi parti iktidardaysa devlet ona gÃ¶re ÅŸekillenecektir. Yeni gelecek genel baÅŸkan bÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klarÄ± bir gecede kapatabilecek, yeni bakanlÄ±klar aÃ§abilecektir. BÃ¼tÃ¼n vilayetleri kapatÄ±p, yeni vilayetler inÅŸa edebilecektir. Merkez BankasÄ±ndan tutun, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme Denetleme Kurumuna kadar bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ± istediÄŸi gibi dÃ¼zenleyebilecektir. BurasÄ± Patagonya mÄ±? Avrupa BirliÄŸi'ne Ã¼ye olmak iÃ§in sÄ±radayÄ±z, OECD'nin Ã¼yesiyiz, NATO Ã¼yesiyiz, yÃ¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§aÄŸdaÅŸ dÃ¼nyaya, uygar dÃ¼nyaya Ã§evirmiÅŸiz, nasÄ±l OrtaÃ§aÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na bizi sÃ¼rÃ¼kleyecekler ve sÃ¼rÃ¼klemek istiyorlar? Bu konuda hepimize gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor."
AnayasalarÄ±n toplumsal uzlaÅŸma belgesi olduÄŸuna iÅŸaret eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu nedenle bir-iki partinin mutfaÄŸÄ±nda anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rlanamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "AÃ§Ä±k ve net sÃ¶ylÃ¼yorum YenikapÄ±'da saydÄ±ÄŸÄ±m 12 maddenin yine arkasÄ±ndayÄ±m. YenikapÄ± ruhuna ihanet etmeyen tek lider, YenikapÄ± ruhunu sonuna kadar savunan tek lider benim." dedi
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