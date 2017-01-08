14:37, 08 Ocak 2017 Pazar

50 yÄ±ldÄ±r okuduÄŸu kitaplardan 7 bin sayfa not tuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÄ±kkale'de yaÅŸayan, 50 yÄ±ldÄ±r kitap okuyan ve okuduÄŸu binlerceÂ kitaptan yaklaÅŸÄ±k 7 bin sayfa not tutan 70 yaÅŸÄ±ndakiÂ ilkokul mezunu Ekrem DaÄŸdelen, kitap sevgisiyle dikkati Ã§ekiyor.

Ä°lkokul mezunu olan DaÄŸdelen, maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle eÄŸitim hayatÄ±nÄ± ortaokulu bitiremeden sonlandÄ±rdÄ±. Okuma azmini hiÃ§ yitirmeyen DaÄŸdelen, 20 yaÅŸÄ±ndan itibaren adeta bir "kitap kurdu" oldu.

Son 50 yÄ±lda, aralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ciltli eserin yer aldÄ±ÄŸÄ± binlerce kitabÄ± okuyan DaÄŸdelen, son 20 yÄ±lda bu kitaplardan notlar da tutmaya baÅŸladÄ±. OkuduÄŸu kitaplarÄ±n birÃ§oÄŸunu Ã§evresindeki kiÅŸilere veren, bir kÄ±smÄ±nÄ± ise evinde muhafaza eden DaÄŸdelen, kitaplardan 20 yÄ±lda 17 ajandada yaklaÅŸÄ±k 7 bin sayfa not Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°ÅŸÃ§i emeklisi DaÄŸdelen,Â kitap okumaÂ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kent merkezindeki sinemalarda yÄ±llar Ã¶nce dinlediÄŸi konferanslar sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ±n son 50 yÄ±lÄ±nÄ± kitap okumaya adadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GenÃ§lik dÃ¶nemlerinde Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek ve Arif Nihat Asya'nÄ±n konferanslarÄ±na gittiÄŸini anlatan DaÄŸdelen, "O dÃ¶nemde ÅŸiir de yazdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Arif Nihat Asya bir ÅŸiirden dolayÄ± 'benim kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸairim' diyerek beni tebrik etti ve yÃ¼zÃ¼mÃ¼ okÅŸayarak sevdi. Allah onlardan razÄ± olsun. Her ikisinin de mekanÄ± cennet olsun." dedi.

OkuduÄŸu eserler hakkÄ±nda bilgi veren DaÄŸdelen, "Fahreddin er-Razi'nin 23 ciltlik eseri, 18 ciltlik Ä°slam Tarihi, Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, felsefe, kelam, mantÄ±k, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, anatomi, sosyoloji ve daha birÃ§ok eser okudum. Ä°nsanÄ± bÃ¼tÃ¼n yÃ¶nleriyle ele alan ne tÃ¼r duygular varsa hepsini okudum." ifadelerini kullandÄ±.

"OKUMAK UYKUDAN DAHA TATLI"

DaÄŸdelen, zamanÄ±n kendisine yetmediÄŸinden yakÄ±narak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kitap okumak uykudan daha tatlÄ± geliyor. Kitaptan daha tatlÄ± bir ÅŸey yok. Kitap okurken zamanÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini bilmiyorum. Zaman az geliyor bana. Bakkaldan ekmek alÄ±r gibi, her ay gider kitap alÄ±rdÄ±m. KitapÃ§Ä±daki hesabÄ±m hiÃ§ kapanmazdÄ±. Kitap iÃ§in her ay belirli bir para Ã¶derdim hatta eÅŸim 'Ne yapacaksÄ±n bunlarÄ±? Yerin de kalmadÄ±, nereye koyacaksÄ±n?' dediÄŸinde, 'Ã¶dÃ¼nÃ§ aldÄ±m, geri gÃ¶tÃ¼receÄŸim' derdim. GenÃ§lere, sÄ±rf roman ya da aÅŸk Ã¼zerine deÄŸil, her yÃ¶nÃ¼yle okumalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum. Gece rÃ¼yamda da kitap okuyorum. Bu sebeple okumayÄ± herkese tavsiye ediyorum. Kitaplarda kendimi buluyorum."

OkuduÄŸu eserlerden yaklaÅŸÄ±k 7 bin sayfa not tuttuÄŸunu aktaran DaÄŸdelen, notlarÄ±, "Allah, Alem ve Adem" adÄ±yla kitap haline getirmek istediÄŸini ancak emekli olduÄŸu iÃ§in bunu maddi olarak karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hayÄ±rseverlerden bu konuda destek beklediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.