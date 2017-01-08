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AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yolcu yoÄŸunluÄŸu
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yolcu yoÄŸunluÄŸu

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gecikmeli yapÄ±lmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yolcu yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gecikmeli yapÄ±lmasÄ± nedeniyle yolcular AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yoÄŸunluk oluÅŸturuyor.

Åžehirde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda hava trafiÄŸinde aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle uÃ§uÅŸu ertelenen ya da iptal edilen yolcularÄ±n havalimanÄ±ndaki bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

KONTUARLARIN Ã–NÃœNDE KUYRUK

KontuarlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde oluÅŸan uzun kuyruklar, havalimanÄ± iÃ§erisinde yaya trafiÄŸini de zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. BazÄ± yolcular kontuarlarÄ±n kenarlarÄ±nda yere otururken, bazÄ±larÄ± da banklarda uyumayÄ± tercih ediyor.

Bu arada, yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ± olmak Ã¼zere 640 seferini iptal eden THY, gecikmeli de olsa seferlerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye devam ediyor.

THY Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, seyahat etmek iÃ§in havalimanÄ±nda bekleyen yolcularÄ±na, kontuarlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyduklarÄ± yiyecek ve iÃ§eceklerden ikram ediyor. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±k olan 2 pistinde ise operasyonlar devam ediyor.

Ä°LAVE SEFERLER PLANLANACAK

Bu arada, THY Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal EkÅŸi, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 172 Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, 209 geliÅŸ seferi planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Slot kapasitesine gÃ¶re ilave seferler de planlanacaktÄ±r." ifadelerine yer verdi.

Ã–te yandan havalimanÄ±nda bekleyen bazÄ± yolcular, uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesine veya gecikmeli yapÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.



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