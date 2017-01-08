15:10, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±





Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda, yoÄŸun tipinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yaÅŸanan yoÄŸun tipinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu nedenle gemi geÃ§iÅŸlerinin saat 14.10'dan itibaren Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Yerel Deniz Trafik Rehberinin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± ancak genel anonslar yapÄ±labilmektedir." denildi.

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