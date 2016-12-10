15:18, 08 Ocak 2017 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m PeÅŸmergeyi ziyaret edecek





YÄ±ldÄ±rÄ±m ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele veren PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ileÂ Irak'Ä±nÂ ErbilÂ kentindekiÂ ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verenÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret edecek. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Irak'Ä±n Erbil-Musul cephe hattÄ±nda bulunan ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele veren PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k ve IKBY'li yetkililerin de eÅŸlik etmesi bekleniyor.

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