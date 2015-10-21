15:26, 08 Ocak 2017 Pazar

Netanyahu'ya bir istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da Barak'tan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Ehud Barak, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'ya kendisini kuÅŸatan rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk ÅŸÃ¼pheleri nedeniyle gÃ¶revi bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Barak sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun yolsuzluÄŸa bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kastederek, "Bu ÅŸok edici bir durum. Bibi'nin (Netanyahu) baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." dedi.Â

Netanyahu'nun ortaya Ã§Ä±kan ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n kendi sonunu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Barak, "HÃ¼kÃ¼metteki ÅŸerefli bakanlara dÃ¼ÅŸen Netanyahu'yu ihraÃ§ etmektir. Aksi takdirde gÃ¼venirliklerini kaybedeceklerdir." ifadelerini kullandÄ±.Â

Netanyahu'nun yolsuzluk davasÄ±na iliÅŸkin dosyanÄ±n, ortaya Ã§Ä±kan ses kayÄ±tlarÄ±yla gÃ¼Ã§lendirildiÄŸini aktaran Haaretz gazetesinin bugÃ¼nkÃ¼ haberine gÃ¶re, bu ses kayÄ±tlarÄ±nda Netanyahu, kendisine farklÄ± imtiyazlar tanÄ±masÄ±nÄ± isteyen bir iÅŸ adamÄ±yla pazarlÄ±k yapÄ±yor.Â

Netanyahu, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ikinci kez Ä°srail polisi tarafÄ±ndan KudÃ¼s'teki konutunda sorgulanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°srail polis sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail polisi, iÅŸ adamlarÄ±ndan hediyeler kabul ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladÄ±. BaÅŸbakan'Ä±n KudÃ¼s'teki konutunda gerÃ§ekleÅŸen soruÅŸturma 3 saat sÃ¼rdÃ¼. Åžu aÅŸamada daha fazla bilgi vermemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ifadelerine yer verilmiÅŸti.Â

Ä°srail'in Kanal 2 televizyonu da soruÅŸturma nedeninin Netanyahu'nun "biri Ä°srailli diÄŸeri yabancÄ± iki iÅŸ adamÄ±ndan yÃ¼ksek miktarda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Haaretz gazetesi ise daha Ã¶nceki haberinde Netanyahu aleyhinde yÃ¼z binlerce dolarlÄ±k hediye ve rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yeterli bilgi toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polisin soruÅŸturmayÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± Ronald Lauder'Ä±n ifadelerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Â

Ä°srail'de baÅŸsavcÄ±lÄ±k kasÄ±m ayÄ±nda kamuoyunda "denizaltÄ± skandalÄ±" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.Â