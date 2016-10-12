15:37, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da okullar yarÄ±n tatil





YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da okullar pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, zaman zaman devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yoÄŸun buzlanma nedeniyle kentte eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime yarÄ±n (pazartesi) 1 gÃ¼n sÃ¼re ile ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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