15:44, 08 Ocak 2017 Pazar

Polis evini bastÄ±ÄŸÄ± Ä°hvan mensubunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'na (Ä°hvan) mensup aranan bir kiÅŸinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ± ancak gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleri polislerin sÃ¶z konusu kiÅŸinin evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda onu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor..

MÄ±sÄ±r Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Feyyum kentinde geÃ§en Ocak ayÄ±nda bir polis memurunu Ã¶ldÃ¼rmek ve bir polis yetkilisini yaralamakla" suÃ§lanan Ä°hvan mensubu Taha Eranib isimli bir kiÅŸinin Giza kentindeki Et-TavabÄ±k bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kiÅŸinin "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§lamasÄ±yla firari olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan 3, "silah bulundurmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer davadan ise 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden de arandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GÃ–RGÃœ ÅžAHÄ°TLERÄ° YALANLADI

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleri ise cuma akÅŸamÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶z konusu kiÅŸinin evine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve aranan kiÅŸinin herhangi bir mukavemet gÃ¶stermemesine raÄŸmen Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. Åžahitler, operasyon sÄ±rasÄ±nda iki kiÅŸinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"Hasm-Sevaid MÄ±sÄ±r" hareketi, sosyal medyadan Taha Mahmud isimli bir gencin, Giza kentindeki Faysal bÃ¶lgesindeki evinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.