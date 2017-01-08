Ä°srail askerlerine kamyonla saldÄ±rÄ±; dÃ¶rt Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyindeki Armon HaNatzivÂ Yahudi yerleÅŸim birimiÂ yakÄ±nÄ±nda, bir kiÅŸinin iÅŸgal askerlerinin bulunduÄŸu alanaÂ kamyonuyla girmesi sonucu 4Â Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
MÄ±sÄ±rlÄ± siyasetÃ§i Baradey, Ã¼Ã§ yÄ±l aradan sonra siyasete dÃ¶neceÄŸinin sinyalini verdi
FransÄ±z Savunma BakanÄ± Le Drian, ABDâ€™de olduÄŸu gibi Fransaâ€™nÄ±n da seÃ§imler Ã¶ncesi siber saldÄ±rÄ±lara hedef olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Taiz'de yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
May, "ABâ€™yi terk ediyoruz. DÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±yoruz. ArtÄ±k ABâ€™nin Ã¼yesi olmayacaÄŸÄ±z. Sorun, dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda nasÄ±l bir iliÅŸkinin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± bulma sorunu." dedi
KudÃ¼s'te bir kiÅŸinin askerlerin bulunduÄŸu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ±sÄ±r'da polisler bir Ä°hvan Ã¼yesini, evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail'de eski baÅŸbakan Barak, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahuâ€™ya gÃ¶revi bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°srailâ€™in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revli Masot, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Duncan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir grup Ä°ngiliz siyasetÃ§iyi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma planlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Ä°slami eÄŸilimli 5 parti ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan parlamento seÃ§imlerine iki listeyle girecek
BadahÅŸan vilayetinde dÃ¼zenlenen operasyonda 13 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Anastasiadis'in bir araya gelmesiyle Cenevreâ€™de devam edecek
Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Irak ile yeniden dostluk iliÅŸkisi kurmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar DerneÄŸi, Parisâ€™te polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerinde bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.