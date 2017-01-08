15:56, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°srail askerlerine kamyonla saldÄ±rÄ±; dÃ¶rt Ã¶lÃ¼





KudÃ¼s'te bir kiÅŸinin askerlerin bulunduÄŸu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyindeki Armon HaNatzivÂ Yahudi yerleÅŸim birimiÂ yakÄ±nÄ±nda, bir kiÅŸinin iÅŸgal askerlerinin bulunduÄŸu alanaÂ kamyonuyla girmesi sonucu 4Â Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.