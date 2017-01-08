16:17, 08 Ocak 2017 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan PeÅŸmergeye ziyaret





BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â IKBYÂ BaÅŸkanÄ±Â Mesud BarzaniÂ ile Irak'Ä±nÂ ErbilÂ kentindekiÂ ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verenÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â cepheyi ziyaret etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â IKBYÂ BaÅŸkanÄ±Â Mesud BarzaniÂ ile Irak'Ä±nÂ ErbilÂ kentindekiÂ ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verenÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â cepheyi ziyaret etti.

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